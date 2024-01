Τζόρνταν Χέντερσον: Ποια ομάδα επιθυμεί την απόκτησή του

Ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν κόλλησε με την Αλ Ετιφάκ ούτε με την Σαουδική Αραβία. Το δέλεαρ των 40.000.000 ευρώ ετησίως είναι κολοσσιαίο, αλλά φαίνεται πως ο Άγγλος περνάει τόσο άσχημα που βάζει στην άκρη τις οικονομικές απολαβές και ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει άμεσα από την Ασία.

Το όνομα του πρώην αρχηγού της Λίβερπουλ έχει γραφτεί για αρκετές ομάδες της Ευρώπης, ωστόσο αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση παίζει τις τελευταίες ώρες και αφορά την Γιουβέντους. Σύμφωνα με τον μεταγραφολόγο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο η Μεγάλη Κυρία έχει κάνει την επαφή με τον Χέντερσον για να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας. Να σημειωθεί ότι, για την απόκτηση του 33χρονου μέσου ήταν να τον αποκτήσει και ο Άγιαξ.

Ο Αλέγκρι φέρεται να είναι ΟΚ με το ενδεχόμενο της απόκτησης του Χέντερ οπότε έγιναν οι απαραίτητες συζητήσεις χωρίς όμως να υπάρξει κάτι ουσιαστικό για την ώρα. Η Γιούβε ψάχνει μόνιμη λύση στα χαφ, ενώ η πλευρά του Χέντερσον στην πρώτη επαφή τουλάχιστον μίλησε για 18μηνο δανεισμό.

Θυμίζουμε ότι, ο Χέντερσον δεν είναι εύκολο να φύγει από την Αλ Ετιφάκ μία ωραία πρωία καθώς υπάρχουν φορολογικά ζητήματα στη μέση τα οποία θα βαρύνουν αυτόν εάν δεν τιμήσει για δύο χρόνια το συμβόλαιό του. Οι Άγγλοι έχουν σημειώσουν στο ρεπορτάζ τους ότι ο έμπειρος μέσος θα κληθεί να πληρώσει 8,1 εκατ. ευρώ φόρο αναλογικά με τους μήνες που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία και τις απολαβές του.

Η Γιούβε, πάντως, έχει κι άλλες ιδέες στο μυαλό της όπως αυτή του Έντερσον της Αταλάντα. Στην πρώτη κρούση που έγινε στους Μπεργκαμάσκι η απάντηση ήταν αρνητική γεγονός που αναγκάζει τους Μπιανκονέρι να επανέλθουν δυναμικά στην υπόθεση το καλοκαίρι. Για τώρα, πάντως, το θέμα του Χέντερσον είναι υπό εξέταση κι αν βρεθεί λύση στα θέλω της μίας και της άλλης πλευράς τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει κάτι στο άμεσο μέλλον.

