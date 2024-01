ΗΠΑ Βρετανία – Χούθι: Η Δύση θέλει να μετατρέψει την Ερυθρά σε «θάλασσα αίματος», είπε ο Ερντογάν

Πυρά κατά των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις νυχτερινές επιθέσεις τους κατά δεκάδων στόχων των ανταρτών Χούθι, κατηγορώντας τις δύο χώρες ότι προσπαθούν να μετατρέψουν σε «θάλασσα αίματος» την Ερυθρά Θάλασσα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη μετά τη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής ο Ερντογάν έκανε λόγο για «δυσανάλογη χρήση δύναμης» από ΗΠΑ και Βρετανία. «Δεν υπήρξε καμία αναλογική δράση. Χρησιμοποιήθηκε δυσανάλογη δύναμη. Το Ισραήλ κάνει το ίδιο στην Παλαιστίνη. Η Βρετανία μαζί με τις ΗΠΑ έκαναν ένα βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Επιδιώκουν τώρα να μετατρέψουν την Ερυθρά Θάλασσα σε λίμνη αίματος. Η Υεμένη λέει ότι θα τους δώσει την απάντηση που χρειάζονται στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Όπως είπε η Άγκυρα ενημερώνεται από διάφορα δίκτυα ότι οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθι «αμύνονται επιτυχώς».

BREAKING: TURKISH PRESIDENT ERDOGAN OFFICIAL STATEMENT

“America and Britain are trying to turn the Red Sea into a sea of blood

What is happening is the use of unbalanced force, and Israel is practicing this in Gaza, and we will see how Iran will defend itself.

We believe in… pic.twitter.com/ONdA9wxtpt

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 12, 2024