Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Τεν Χαχ θέλει να διώξει παίκτη, ενώ εκείνος δεν επιθυμεί ακόμη να φύγει

Παρελθόν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να αποτελέσει στο τέλος της χρονιάς ο Άντονι Μαρσιάλ καθώς οι “Κόκκινοι Διάβολοι” πήραν την απόφαση να μην προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του ειδικού όρου που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το SkySportsNews, ήδη ο Γάλλος επιθετικός έχει απορρίψει τις προτάσεις τόσο της Μαρσέιγ όσο και της Φενέρμπαχτσε αλλά και των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ο Μαρσιάλ θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ και έπειτα ως ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πάντως, τη φετινή σεζόν ο Μαρσιάλ έχει καταγράψει 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ στο ενεργητικό του. Ο παίκτης ανήκει από το 2015 στην Γιουνάιτεντ όταν και αποκτήθηκε αντί του ποσού των 60.000.000 ευρώ από την Μονακό. Μάλιστα, για ένα εξάμηνο αγωνίστηκε και με τη μορφή δανεισμού στη Σεβίλλη.

