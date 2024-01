Κώστας Τσιμίκας: Στο τέλος του μήνα θα αγωνίζεται!

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία νέα που έρχονται από την Αγγλία για την κατάσταση του τραυματισμού του Κώστα Τσιμίκα στον ώμο, αφού ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να μπει κανονικά στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Έτσι, φεύγει ένα μεγάλο άγχος από τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Γκουστάβο Πογέτ, καθώς ο 27χρονος αριστερός μπακ αποτελεί τη βασική επιλογή του Ουρουγουανού τεχνικού, ο οποίος θα τον ήθελε στα κρίσιμα playoffs της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League, που θα κριθεί η παρουσία της “γαλανόλευκης” στο Euro 2024.

Pep Lijnders on Robertson & Tsimikas: “Robbo and Kostas should be back training by end of this month. For Kostas, it’s gone quicker than expected.” #LFC pic.twitter.com/yz8Cuj3u5s

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 9, 2024