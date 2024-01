Basket Champions League: Προκριματικά για ΠΑΟΚ και Προμηθέα

Απόψε (9/1, 19:00) ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Τουρκία στο γήπεδο της Tofas Spor Salonu στην Προύσα, κόντρα στη Τόφα για τα προκριματικά την φάση των 8 του Basket Champions League. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο με σκορ 63-95. Οι ασπρόμαυροι έχουν ένα κακό σερί ηττών, με το τελευταίο παιχνίδι να ήταν στις 6/1 που είχε παίξει με το Μαρούσι και είχε χάσει με σκορ 79-85.

Από την άλλη, ο Προμηθέας Πατρών θα παίξει απόψε (9/1, 20:30) στην έδρα του στην Dimitris Tofalos Arena στην Πάτρα, κόντρα στην Γαλλική ομάδα, Λε Μαν, όπου έχει το προβάδισμα με το παιχνίδι στον πρώτο γύρο να είχε βγει 78-68. Παρά την ήττα που έχει στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα με σκορ 101-72, απόψε θα δώσει τα πάντα για να κάνει το 2-0 για την πρόκριση στους 8 του Basket Champions League.

Γαλατασαράι – Τορτόνα (19:00) (1-0)

Οστάνδη – Χαποέλ Χολόν (21:00) (1-0)

Νταρουσάφακα – Λούντβιγκσμπουργκ (19:00) (0-1)

Περιστέρι – Ρίτας (19:30) (1-0)

Μπρέογκαν – Πίναρ Καρσίγιακα (21:30) (0-1)

Σασάρι – Σολέ (21:30) (1-0)

It’s— for four teams on Tuesday as PAOK mateco, Bertram Derthona Tortona, Le Mans Sarthe Basket and Filou Oostende need to tie their respective Play-In series to stay in this season’s #BasketballCL!

▶️ https://t.co/Nb4i4w9rua pic.twitter.com/ldXv2JlODE

— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 8, 2024