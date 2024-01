Χρυσές Σφαίρες 2024 νικητές: Η Λίλι Γκλάντστοουν έγραψε ιστορία

Οι Χρυσές Σφαίρες έγραψαν φέτος ιστορία με την νικήτρια που απέσπασε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε κινηματογραφική ταινία, στην κατηγορία «Δράμα». Η Λίλι Γκλάντστοουν (Killers of the Flower Moon), η Κάρεϊ Μάλιγκαν (Maestro), η Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), η Annette Bening (Nyad), η Greta Lee (Past Lives) και η Cailee Spaeny (Priscilla) ήταν οι υποψήφιες για το βραβείο με την Γκλάντστοουν να φεύγει με αυτό. Η Γκλάντστοουν ξεκίνησε την ευχαριστήρια ομιλία της μιλώντας στη γλώσσα Blackfeet, η οποία είναι μια Algonquian γλώσσα (των ιθαγενών Ινδιάνων) που ομιλείται από τους Blackfoot ή Niitsitapi. Στη συνέχεια επέστρεψε στα Αγγλικά, δακρύζοντας με χαρά για το επίτευγμά της ενώ μιλούσε για την κοινότητά της.

Ο ευχαριστήριος λόγος της στις Χρυσές Σφαίρες

«Σας αγαπώ όλους σε αυτό το δωμάτιο. Δεν έχω λόγια», είπε. «Μίλησα λίγο τη γλώσσα Blackfeet, ένα όμορφο έθνος της κοινότητας που με μεγάλωσε, που με ενθάρρυνε να συνεχίσω, συνέχισα να το κάνω εδώ με τη μαμά μου, η οποία, παρόλο που δεν είναι Blackfeet, εργάστηκε ακούραστα για να μπει η γλώσσα μας στην τάξη οπότε είχα μια δασκάλα γλώσσας Blackfeet όταν μεγάλωνα». Η 37χρονη Γκλάντστοουν συνέχισε: «Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορώ να μιλήσω έστω και λίγο τη γλώσσα μου, την οποία δεν γνωρίζω άπταιστα, εδώ πάνω γιατί, σε αυτήν τη δουλειά, οι ιθαγενείς ηθοποιοί συνήθιζαν να λένε τα λόγια τους στα αγγλικά και τότε οι μείκτες ήχου θα πήγαιναν προς τα πίσω για να ολοκληρώσουν τις εγγενείς γλώσσες στην κάμερα».

«Αυτή η [νίκη] είναι ιστορική. Δεν ανήκει μόνο σε μένα. Την κρατάω αυτή τη στιγμή. Την κρατάω για όλες τις όμορφες αδερφές μου στην ταινία που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι και τη μητέρα μου, Tantoo Cardinal, που στέκεται στους ώμους μας. Σας ευχαριστώ», κατέληξε. Στη συνέχεια, η Γκλάντστοουν ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και συν-σεναριογράφο Μάρτιν Σκορσέζε, καθώς και τους ηθοποιούς Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που «άλλαξαν τα πράγματα» σε αυτόν τον κλάδο.

«Σας ευχαριστώ που είστε τέτοιοι σύμμαχοι. Σας ευχαριστώ», είπε. Αφού ευχαρίστησε τον Chief Standing Bear, το Έθνος των Osage, το Apple TV+ και την ομάδα της, η Γκλάντστοουν πρόσθεσε ότι η νίκη της κατά τη διάρκεια της τελετής είναι «για κάθε μικρό παιδί ιθαγενών εκεί έξω που έχει ένα όνειρο, που βλέπει τους εαυτούς τους να εκπροσωπούνται στις ιστορίες μας που αφηγούμαστε με τα δικά μας λόγια με τρομερούς συμμάχους και τρομερή εμπιστοσύνη ο ένας για τον άλλον». «Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν πολύ», κατέληξε.