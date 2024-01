Τζένιφερ Λόπεζ – Χρυσές Σφαίρες 2024: Η viral στιγμή με τη Μπρι Λάρσον

Η Μπρι Λάρσον είχε μια συγκινητική συνάντηση με την Τζένιφερ Λόπεζ στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών το βράδυ της Κυριακής 7 Ιανουαρίου. Η 34χρονη ηθοποιός έμεινε άναυδη όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λόπεζ, το έργο της οποίας δήλωσε ότι την ενέπνευσε για να ασχοληθεί με την υποκριτική. Κατά τη διάρκεια μιας viral συνομιλίας στο κόκκινο χαλί με το ET, η Λάρσον έμεινε άφωνη όταν παρατήρησε ότι η Λόπεζ στεκόταν ακριβώς πίσω της και μάλιστα περπατούσε ακριβώς προς το μέρος της.

