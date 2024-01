Ρεάλ Μαδρίτης: Στο τέλος της σεζόν ο Εμπαμπέ θα αγωνίζεται με την βασίλισσα

Λευκός καπνός στο σίριαλ της μεταγραφής του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του το FootMercato. Συγκεκριμένα, το εν λόγω μέσο τονίζει ότι ο Γάλλος σταρ είπε το “ναι” στην πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, και αναμένεται τη νέα σεζόν να αγωνίζεται με την “βασίλισσα”.

Το γαλλικό μέσο υποστηρίζει ότι ο Εμπαπέ τα βρήκε με τους ιθύνοντες της Ρεάλ τις τελευταίες ημέρες και πως θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην ομάδα που αγωνίζεται, Παρί, και έπειτα θα κάνει χρήση του ειδικού όρου που υπάρχει στο συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Θυμίζουμε ότι το deal που υπέγραψε με την Παρί το καλοκαίρι του 2022 μιλά για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και αφήνει στον Εμπαπέ το παραθυράκι να αποφασίσει να πει πρόωρο “αντίο” ένα χρόνο νωρίτερα ως ελεύθερος.

🚨🚨💣 BREAKING: Real Madrid reached an agreement with Kylian Mbappé in recent days. @Santi_J_FM pic.twitter.com/ZJViiaoyrX

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 7, 2024