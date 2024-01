Κρίστιαν Όλιβερ δυστύχημα: Νεκρός ο ηθοποιός μαζί με τις δύο κόρες του

Τραγωδία στην Καραϊβική, όπου ο ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, μαζί με τις δύο κόρες του. Ο Κρίστιαν Όλιβερ, με παρουσία σε ταινίες και σειρές που έκαναν επιτυχία στις ΗΠΑ, όπως το Speed Racer, το Valkyrie και η σειρά Indiana Jones, βρισκόταν σε ιδιωτικό αεροπλάνο με τις κόρες του, Μαντίτα 10 ετών και Ανίκ, 12 ετών. Για άγνωστο λόγο, το αεροπλάνο συνετρίβη στα ανοιχτά ενός μικρού νησιού στην Καραϊβική, στο Σεντ Βίνσεντ, με συνέπεια να σκοτωθεί ο ηθοποιός και οι κόρες του, όπως και ο πιλότος του αεροπλάνου. Ο Κρίστιαν Όλιβερ έγινε πρώτη φορά γνωστός με την παρουσία του στη σειρά Saved by the Bell: The New Class, ενώ εμφανίστηκε ως χαρακτήρας στο βιντεοπαιχνίδι Medal of Honor: Above and Beyond. Ο Όλιβερ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία Forever Hold Your Peace, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις στις 20 Δεκεμβρίου γύρισε τις τελευταίες του σκηνές.

Βρισκόταν σε διακοπές με τις κόρες του στην Καραϊβική από τα Χριστούγεννα, ενώ δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του ανέβασε φωτογραφία από παραλία, με τη λεζάντα: «Αφήστε την αγάπη να κυριαρχήσει. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα για το 2024».

H πτώση του αεροπλάνου καταγράφηκε από κινητό.