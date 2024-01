Γερμανία αγρότες: Απέκλεισαν τον υπουργό Οικονομίας σε φέρι μποτ

Αγρότες, οι οποίοι αντιτίθενται στη σταδιακή κατάργηση μιας επιδότησης για το ντίζελ, απέκλεισαν ένα οχηματαγωγό στο Σλίτσιελ, στη βόρεια Γερμανία, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ, ενέργεια την οποία καταδίκασαν μέλη της κυβέρνησης. Σχεδόν τριάντα αγρότες εμπόδισαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ την προσέγγιση του οχηματαγωγού στο οποίο επέβαινε ο Χάμπεκ, που είχε περάσει τις διακοπές του στο Χάλιχ Χόογκε, ένα τουριστικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα για συνομιλίες με τους διαδηλωτές, ο υπουργός αποφάσισε να παραμείνει στο πλοίο και να επιστρέψει στο Χάλιχ Χόογκε. Μόλις αποκαταστάθηκε η ηρεμία, ο υπουργός μπόρεσε να επιστρέψει στην ηπειρωτική χώρα σήμερα στις 02:50 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αστυνομία. Περίπου 100 αγρότες με τα τρακτέρ τους συμμετείχαν σ’ αυτή την ενέργεια διαμαρτυρίας, την οποία η αστυνομία διέλυσε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, αλλά χωρίς να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Breaking News: Massive farmers protests are talking place across Germany and France.

Berlin has been brought to a complete standstill as thousands of farmers have taken to the streets to force the Government to stop Net Zero policies devastating their industry with their World… pic.twitter.com/dOh3yDoF4U

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 5, 2024