Ρόμα: Κρίσιμα τα πράγματα για τον Μουρίνιο

Τη δεύτερη χρονιά του στη Ρόμα διανύει ο Πάολο Ντίμπαλα και το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αναφορικά με το μέλλον του. Συγκεκριμένα, στο συμβόλαιο του Αργεντίνου φορ, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2026, υπάρχει ειδικός όρος που επιτρέπει σε οποιαδήποτε ομάδα εκτός Ιταλίας να τον αγοράσει αντί μόλις 12.000.000 ευρώ.

Η εν λόγω ρήτρα ισχύει, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ενώ σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση από κάποια ομάδα, θα τεθεί και πάλι σε ισχύ τον ερχόμενο Ιούλιο.

Το πάνω χέρι έχει όμως η Ρόμα σε περίπτωση που φτάσει στα γραφεία της προσφορά από άλλη ιταλική ομάδα καθώς έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την πρόταση. Θυμίζουμε ότι και τη φετινή σεζόν ο Ντιμπάλα αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της επιθετικής γραμμής της Ρόμα με 5 γκολ και 6 ασίστ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις Serie A και Europa League.

🇦🇷 The release clauses into Dybala’s Roma contract.

◉ €12m release clause active now until January 15.

◉ €12m release clause valid from July 1 to July 31.

🇮🇹 If Italian clubs trigger clause, decision up to Roma.

🌎 If club from abroad trigger clause, decision up to Paulo. pic.twitter.com/vIHhiphbba

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024