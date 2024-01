Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανανεώνει παίκτες που ήταν προς την έξοδο

Πολλές είναι οι μεταγραφικές υποθέσεις που καλείται να διευθετήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το προσεχές διάστημα, καθώς λήγουν αρκετά συμβόλαια, ενώ κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές αναμένεται να παραχωρηθούν δανεικοί προκειμένου να πάρουν χρόνο συμμετοχής στα πόδια τους, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του Σάντσο.

Για τα ζητήματα των συμβολαίων που εκπνέουν ρωτήθηκε ο Έρικ Τεν Χαχ, ο οποίος αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως μετά την ενεργοποίηση του ειδικού όρου που υπάρχει στα συμβόλαια των Λίντελοφ, Χανιμπάλ και Γουάν Μπισάκα γίνονται συζητήσεις προκειμένου να ανανεωθεί η συνεργασία και με τους Άντονι Μαρσιάλ και Ραφαέλ Βαράν.

“…Είμαστε σε συζητήσεις με τον Ραφαέλ Βαράν και τον Άντονι Μαρσιάλ και ενεργοποιήσαμε τη συμφωνία με τους Άαρον Γουάν Μπισάκα, Βίκτορ Λίντελοφ και Χανιμπάλ…”

Θυμίζουμε ότι, παλαιότερο δημοσίευμα ήθελε τη Γιουνάιτεντ να μην είναι πρόθυμη να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Άντονι Μαρσιάλ ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ραφαέλ Βαράν, φέρεται πως ψαχνόταν για την επιστροφή στη Ρεάλ, κάτι που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες.

Ο Βαράν έγινε κάτοικος Μάντσεστερ το καλοκαίρι του 2021 αντί του ποσού των 40.000.000 ευρώ ενώ ο Μαρσιάλ κόστισε στους “Κόκκινους Διαβόλους” 60.000.000 ευρώ το 2015.

🔴 Ten Hag: “We had a long meeting with INEOS and it was positive, very positive”.

“On many issues, we are on the same page. It was very positive, I think, on both sides. It was a very constructive meeting. They have good ideas”. pic.twitter.com/NufPGm40hr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024