Ψύχος Σκανδιναβία: Χάος στην βόρεια Ευρώπη – Εγκλωβισμένοι οδηγοί στους δρόμους

Μερικές εκατοντάδες αυτοκίνητα καθηλώθηκαν σήμερα το πρωί στη Σουηδία και τη Δανία λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που συνδέεται με το κύμα ψύχους στην περιοχή, δήλωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στη Νορβηγία ακυρώθηκαν πολλά δρομολόγια τρένων. Στη Σουηδία, επιστρατεύθηκε προσωπικό του στρατού για να βοηθήσει τις υπηρεσίες διάσωσης στις προσπάθειές τους να απεγκλωβίσουν αυτοκινητιστές που είχαν εγκλωβιστεί μεταξύ Όρμπι και Κρίστιανσταντ στη νότια κομητεία Σκάνιας. Πολλά οχήματα εγκαταλείφθηκαν καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ άλλα κατάφεραν να γυρίσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση αφού οι διασώστες τρύπησαν τις μεταλλικές μπάρες που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας με νότια και με βόρεια κατεύθυνση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ επικαλούμενο τα σωστικά συνεργεία.

Γύρω στις 10:30 τοπική ώρα όλοι οι αυτοκινητιστές είχαν απομακρυνθεί από τον δρόμο, εκτός από τους οδηγούς φορτηγών, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονταν επί τόπου. «Γύρω στα 100 άτομα βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης που άνοιξε ο δήμος Όρμπι», όπου η θερμοκρασία έφτασε τους -5 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 5:00 π.μ., ανέφερε η αστυνομία της νότιας αυτής περιοχής στην ιστοσελίδα της. Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη προς Πέμπτη, παρασχέθηκαν τρόφιμα στους εγκλωβισμένους και φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάστηκε, όπως προστίθεται.

Την προηγούμενη μέρα, σχεδόν 1.000 οχήματα παγιδεύτηκαν από το χιόνι σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος πρέπει να παραμείνει κλειστός για την κυκλοφορία μέχρι αύριο, Παρασκευή, το πρωί, δήλωσε η σουηδική διοίκηση μεταφορών. Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να μην οδηγούν στην περιοχή αλλά και σε ορισμένες περιοχές της γειτονικής Δανίας. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων δεν προτείνεται γύρω από την πόλη Άαρχους, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας (ανατολικά) όπου η τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει φτάσει τα 30 χιλιόμετρα.

«Οι δρόμοι προκαλούν μεγάλα προβλήματα, πολλοί αυτοκινητιστές έχουν κολλήσει σε ουρές για αρκετές ώρες», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ η αστυνομία της Δανίας. “Επομένως, σκεφτείτε το δύο φορές και μείνετε στα σπίτια σας”, συνέστησε στους κατοίκους. Στη Δανία, έπεσε έως και μισό μέτρο χιόνι, κάτι που έχει να συμβεί από το 2011, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο DMI. Στη Νορβηγία, στα εδάφη των Σάμι του μακρινού βορρά, στο Καουτόκινο, το θερμόμετρο έδειξε -41,6°C κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε αρκετούς δήμους στα νότια της χώρας λόγω δυσκολιών στις μετακινήσεις μετά τη σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων ημερών και ορισμένα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και αύριο. Οι αυτοκινητιστές της περιοχής κλήθηκαν από την αστυνομία να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους και όλα τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Όσλο και Κρίστιανσαντ (νότια) ακυρώθηκαν επίσης. Στη νορβηγική πρωτεύουσα η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους -25°C το Σάββατο. Στη Φινλανδία, ένα νέο ρεκόρ ψύχους καταρρίφθηκε στο Ενοντέκιο (βορειοδυτικά) όπου το θερμόμετρο έδειξε -42,1°C.

VIDEO: Snow in Stockholm as country sees record cold temperatures.

Sweden is swathed in snow as the country recorded its coldest January night in 25 years, with a reading of minus 43.6 degrees Celsius in the far north. The cold snap has also hit neighbouring Finland pic.twitter.com/FOHevS813J

— AFP News Agency (@AFP) January 4, 2024