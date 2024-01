Δικαστής επίθεση: Αδιανόητο σκηνικό σε δικαστήριο

Θύμα επίθεσης έπεσε γυναίκα δικαστής, αλλά και ένα δικαστικός λειτουργός μέσα σε δικαστήριο στη Νεβάδα, μετά από την ανάγνωση απόφασής. Θύτης ο 30χρονος Ντέομπρα Ρέντεν που είχε ομολογήσει την ενοχή του για απόπειρα επίθεσης με σοβαρή σωματική βλάβη και ζητούσε αναστολή.

Μόλις η δικαστής Κέι Χόλτχας ανακοίνωσε την απόφασή της, ο κατηγορούμενος πήδηξε κυριολεκτικά πάνω από το εδώλιο και της επιτέθηκε, με τη στιγμή να έχει καταγραφεί σε βίντεο και να κάνει εδώ και λίγες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9

Η επίθεση κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, πριν καταφέρουν άνδρες της ασφάλειας να τον απομακρύνου, ωστόσο τόσο η δικαστής όσο και ο δικαστικός λειτουργός τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Ο Ρέντεν έχει βεβαρημένο παρελθόν καθώς είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για κλοπές και επιθέσεις. Όπως σημειώνουν τα Μέσα των ΗΠΑ, πριν εισέλθουν σε μια αίθουσα δικαστηρίου της κομητείας Κλαρκ, οι επισκέπτες ελέγχονται για όπλα και άλλα παράνομα αντικείμενα.

In a shocking turn of events during a sentencing hearing in Las Vegas, Deobra Redden, facing charges of attempted battery with substantial bodily harm, violently attacked Judge Mary Kay Holthus.

The prosecutor, highlighting Redden’s history of violent crimes,… pic.twitter.com/dCKKiGIJ1W

