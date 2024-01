Τι να σκεφτώ πριν χωρίσω: Οι πέντε ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου

Ο χωρισμός είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για ένα ζευγάρι, πόσω μάλλον όταν είναι παντρεμένο, με το άτομο που αναζητά μια νέα αρχή, να έχει συνήθως αμφιβολίες στο εάν πρέπει να προχωρήσει. Η σύμβουλος σχέσεων, Emma Heptonstall, που είναι και συγγραφέας του μπεστ σέλερ της Amazon «How To Be A Lady Who Leaves» μίλησε στην The Sun και είπε ότι «πάντα συμβουλεύω τους ανθρώπους να επικεντρώνονται πρώτα στον εαυτό τους.Θα σας δώσει σαφήνεια και σιγουριά ότι η απόφασή σας είναι σωστή για εσάς, τα παιδιά σας και τον σύντροφό σας». «Εκτός και αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση έντονης σύγκρουσης, είτε αυτή είναι σωματική, συναισθηματική ή οικονομική, δώστε στον εαυτό σας το δώρο του χρόνου για να πάρετε τη σωστή απόφαση. Πριν καλέσετε έναν δικηγόρο, ρωτήστε τον εαυτό σας», είπε και παρέθεσε τις πέντε σχετικές ερωτήσεις.

1.Ποια είναι η «σωστή σχέση»

Για να χωρίσει κάποιο άτομο, πρέπει να είναι δυσαρεστημένο από το άλλο του μισό, αλλά το ζήτημα είναι τι θεωρεί «σωστή σχέση». Συγκεκριμένα, πρέπει να αντιληφθεί πρώτα τι ζητάει από την σχέση του, τι θεωρεί σωστό και κατά πόσο μένει ικανοποιημένο από την υπάρχουσα κατάσταση.

2.Είσαι ευτυχισμένος;

Ένα άτομο που θέλει να χωρίσει, συνήθως δεν είναι ευτυχισμένο, χωρίς να σημαίνει ότι για αυτό ευθύνεται το ταίρι. Αντιθέτως, μπορεί στη σχέση να αντιληφθεί δικά του προβλήματα και αντί να τα διορθώσει, να ρίξει το φταίξιμο στο άλλο άτομο που τα ανέδειξε ηθελημένα ή όχι. «Σκεφτείτε αν είστε ευτυχισμένοι με τον εαυτό σας. Αν δεν είστε, τότε δεν θα συμβεί, ούτε μετά το διαζύγιο», λέει η Emma Heptonstall.

3.Πόσο είσαι πρόθυμος να αλλάξεις

Η σχέση ή ένας γάμος θέλει δύο άτομα για να λειτουργήσει, οπότε πριν αλλάξει το άτομο που φέρεται να ευθύνεται για τα προβλήματα στο ζευγάρι, πρέπει εκείνο που σκέφτεται να χωρίσει, να σκεφτεί τι είναι πρόθυμο να διορθώσει στον εαυτό του. «Σκέψου τι είσαι πρόθυμος να αλλάξεις για να λειτουργήσει η σχέση σου και μετά συζήτησε το. Αν όχι, μην περιμένεις να αλλάξει η κατάσταση, ακόμη κι αν ακουστούν τα αιτήματα σου», σημειώνει η ειδικός.

4.Γέφυρα επικοινωνίας

Ένα ζευγάρι που χωρίζει έχει ξεχάσει να επικοινωνεί στις περισσότερες περιπτώσεις, οπότε πριν μαζέψει κάποιος τα πράγματα του και φύγει, θα πρέπει να προσπαθήσει να μιλήσει στο σύντροφο του. Μάλιστα, θα πρέπει να προσπαθήσει, ακόμη κι αν νιώσει άβολα στην αρχή, με φράσεις όπως «εγώ βλέπω» ή «εγώ αντιλαμβάνομαι ότι…» και όχι τύπου «εσύ κάνεις» ή «εσύ ευθύνεσαι».

5.Σύμβουλος σχέσεων

Μια σύμβουλος σχέσεων ή γάμων μερικές φορές μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι που βρίσκεται στα μαχαίρια και ένα βήμα πριν το διαζύγιο. Ωστόσο, δεν χρειάζονται μόνο επισκέψεις ή ειλικρίνεια με τον εκάστοτε ειδικό, αλλά και πραγματικές προσπάθειες, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση.