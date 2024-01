Viral TikTok: Το απίστευτο δώρο που έκανε φαστφουντάδικο σε υπάλληλό του

Η εταιρεία του -γνωστή αλυσίδα fast food- θέλησε να του κάνει ένα δώρο αφότου δεν έχασε ούτε μία βάρδια εδώ και 27 χρόνια. Ωστόσο, το δώρο ήταν υπερβολικά ταπεινό, με αποτέλεσμα να αντιδράσει το Διαδίκτυο. Ο 56χρονος Κέβιν Φορντ έγινε viral τον Ιούνιο του 2022 όταν η εταιρεία του του έκανε δώρο μια «τσάντα με καλούδια» και συγκεκριμένα εισιτήρια για κινηματογράφου, μερικά στυλό και μια σακούλα με πίτες από το κατάστημα στο οποίο εργάζεται στο Λας Βέγκας.

Στο βίντεο, ο ίδιος είπε ευγενικά ότι «η αφοσίωση αποδίδει», ωστόσο πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σοκαρίστηκαν που η εταιρεία δεν έκανε περισσότερα γι’ αυτόν. «Αυτό είναι το μόνο που μπορούσατε να κάνετε γι’ αυτόν τον άνθρωπο;» έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε το βίντεο του Φορντ «καταθλιπτικό» και «ντροπιαστικό» για το brand. Η κόρη του λοιπόν, Σερίνα Φορντ, βλέποντας τις αντιδράσεις του κοινού, αποφάσισε να διοργανώσει έναν έρανο ώστε να τον ευχαριστήσει για τα χρόνια αφοσίωσής του στη δουλειά, ενώ ο ίδιος μεγάλωνε τέσσερα παιδιά.

Η κόρη του έγραψε στη σελίδα στο GoFundMe: «Ο μπαμπάς μου συνεχίζει να εργάζεται εκεί, γιατί, αν και φαίνεται νέος, πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης και η αποχώρησή του θα του κόστιζε τη σύνταξή του. Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε χρήματα ούτε περιμένει χρήματα, αλλά, αν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να τον ευλογήσει, θα ήθελε πολύ να επισκεφθεί τα εγγόνια του». Ο έρανος συγκέντρωσε 439.000 δολάρια, με τις δωρεές να συνεχίζονται, από 14.500 δωρητές, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα 5.000 δολαρίων από τον κωμικό Ντέιβιντ Σπέιντ.

Ο μάγειρας φαστ φουντ πήρε στα χέρια του 350.000 δολάρια, μετά το μερίδιο που κράτησε το GoFundMe, και χρησιμοποίησε τα 177.000 δολάρια για να αγοράσει ένα σπίτι. Το σπίτι των 80 τετραγωνικών μέτρων με τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια στο Πάχραμπ, μια πόλη λίγο έξω από το Λας Βέγκας στα σύνορα με την Καλιφόρνια, πωλήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου. Το νέο του σπίτι απέχει μία ώρα από τη δουλειά του, αλλά, όπως λέει ο ίδιος, δεν τον ενοχλεί, γιατί του αρέσει να οδηγεί. Όσο για τα υπόλοιπα χρήματα, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά για την ανακαίνιση του σπιτιού και να δώσει μερικά ακόμη στην κόρη του για τα εγγόνια του.

Τα υπόλοιπα θα τα αποταμιεύσει για τη συνταξιοδότησή του. «Τώρα ξέρω ότι χρειάζεται λίγη δουλειά -για να προλάβω τους haters το λέω-, ξέρω ότι δεν είναι μέγαρο, αλλά είναι δικό μου» είπε καθώς ξεναγούσε τους οπαδούς του στο νέο του σπίτι. «Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες σε όλο τον κόσμο για ό,τι κάνατε για μένα, κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν δυνατόν – το να αποκτήσω ένα σπίτι. Τώρα, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου έχουν ένα μέρος για να με επισκέπτονται. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα». Παράλληλα πρόσθεσε πως δεν έχει βάλει ακόμη έπιπλα στο νέο του σπίτι εκτός από έναν καναπέ και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία με τον «αδερφό του για πάντα» Κέβιν Σπέιντ.

Σε άλλη ανάρτησή του ο μάγειρας φαστ φουντ είπε ότι οι δωρεές «άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα» και πρόσθεσε πως σχεδιάζει να εργαστεί στην Burger King για τουλάχιστον τρία ή τέσσερα ακόμη χρόνια. Ανέφερε, επίσης, πως ήταν δύσκολο να μη λείψει ποτέ από τη δουλειά του, αλλά είχε δεσμευτεί να είναι ο καλύτερος υπάλληλος που θα μπορούσε να είναι. «Ήμουν ανύπαντρος πατέρας πριν ξαναπαντρευτώ, ήταν δύσκολο» είπε. Είπε μάλιστα ότι δεν είχε ιδέα για τη σελίδα στο GoFundMe και πως συγκινήθηκε όταν διάβασε τι είχε γράψει γι’ αυτόν η κόρη του. «Η επιστολή που έγραψε για μένα στο GoFundMe ήταν πραγματικά το μόνο που χρειαζόμουν. Αναγνώρισε την αγάπη της για τον μπαμπά της» ανέφερε.

Ένας από τους πολλούς δωρητές είναι και ο κωμικός Ντέιβιντ Σπέιντ, ο οποίος δώρισε 5.000 δολάρια και είχε μια ιδιωτική συνομιλία μαζί του στο Instagram. «Συνέχισε την καλή δουλειά. 27 χρόνια!» έγραψε ο Σπέιντ στον Φορντ. Σε απάντηση, σύμφωνα με screenshots της συνομιλίας τους που απέκτησε το TMZ, ο Φορντ έγραψε: «Ω διάολε (σ.σ.: με τρία emojis σοκαρισμένου προσώπου)». «Σας ευχαριστώ πολύ! Ακόμα και που είδατε το βίντεό μου. Σε αγαπώ, αδερφέ μου!!! Πολλή αγάπη και ο Θεός να σε ευλογεί… Νομίζω ότι ίσως μπορέσω να πάρω ένα ρεπό».

