Έκρηξη με νεκρούς στο μνημείο του Σολεϊμανί στο Ιράν

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο Κερμάν του Ιράν. «Τεράστια έκρηξη ακούστηκε κοντά στο τζαμί Σαχέμπ αλ-Ζαμάν», όπου βρίσκεται ο τάφος του επικεφαλής των ξένων επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στο Κερμάν στο νότιο Ιράν.

«Μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε κοντά στο τέμενος Σαχέμπ αλ-Ζαμάν», με πολλά θύματα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές.

Iranian state media says two explosions have struck a procession marking the anniversary of General Qassem Soleimani’s assassination.

The blasts reportedly happened near the slain commander’s gravesite in the city of Kerman. pic.twitter.com/KbgkrewSf8

