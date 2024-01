«Κολύμπι της πολικής αρκούδας» – Πρωτοχρονιά: Ο Έλληνας πίσω από το “παγωμένο” γιορτινό έθιμο

Ένας Έλληνας, ο Πέτρος Πανταζής από την Άνδρο ξεκίνησε το «κολύμπι της πολικής αρκούδας» την παράδοση της Πρωτοχρονιάς που υπάρχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα στο Βανκούβερ του Καναδά. Με το κολύμπι της πολιτικής αρκούδας γιόρτασαν και την Πρωτοχρονιά του 2024 οι κάτοικοι της καναδικής πόλης. Χιλιάδες θαρραλέοι κάτοικοι του Βανκούβερ έπεσαν στα παγωμένα νερά της παραλίας του English Bay. Κάποιοι φορούσαν και κοστούμια.

Το έθιμο με το «κολύμπι της πολικής αρκούδας» ξεκίνησε το 1920 από τον Έλληνα μετανάστη Πέτρο Πανταζή. Ο Ανδριώτης μετανάστης για να τιμήσει το νησί του, κολυμπούσε κάθε μέρα στα παγωμένα νερά του Καναδά, όπως λέει η εγγονή του Λίζα. Ο Πέτρος Πανταζής, ιδιοκτήτης μιας καφετέριας στο Βανκούβερ με το όνομα «Peter Pan cafe», πέθανε το 1971. Το έθιμο όμως που δημιούργησε συνέχισε να γίνεται κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα που έκλεισε τα 104 χρόνια, με μόνη εξαίρεση ήταν τα χρόνια της πανδημίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει το CBS, οι συμμετοχές πέρσι έφτασαν τα 6.000 άτομα που δεν δίστασαν να κάνουν βουτιά στα παγωμένα νερά του Βανκούβερ.

The 104th annual Polar Bear Swim is held at English Bay in Vancouver, British Columbia, Canada, on Jan. 1, 2024. pic.twitter.com/KQtt9oqSy0

— Xinhua North America (@XHNorthAmerica) January 2, 2024