Σεισμός Ιαπωνία: Άνθρωποι τρέχουν να καλυφθούν κάτω από τραπέζια

Κατεστραμμένες στέγες και ξύλινα δοκάρια από σπίτια που κατέρρευσαν διασκορπίστηκαν στην πόλη Wajima στο νομό Ishikawa τη Δευτέρα μετά το σεισμό 7,5 βαθμών που έπληξε τη δυτική Ιαπωνία. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 4:10 μ.μ. τοπική ώρα περίπου 42 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Anamizu στο νομό Ishikawa, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα σε πολλές περιοχές υπήρξαν αρκετές προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πόλεις, Γουατζίμα και Ταγιάμ. Μάλιστα οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους σεισμόπληκτους να απομακρυνθούν σε υψηλότερα σημεία.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤

May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami #Japan #earthquake pic.twitter.com/jM7DWei2Tu

— द्रोण 🔥 (@dronaparashar) January 1, 2024