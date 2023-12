Γεγονότα του 2023 που συγκλόνισαν: Από την σφαγή της Χαμάς ως τους φονικούς σεισμούς και τις πυρκαγιές

Από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μέχρι τους σεισμούς που έπληξαν το Μαρόκο και την Τουρκία, περνώντας από την ουκρανική αντεπίθεση ή την απεργία στο Χόλιγουντ, ιδού δέκα γεγονότα που σφράγισαν τη χρονιά 2023 στον κόσμο.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς διείσδυσαν στο νότιο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και επιδόθηκαν σε σφαγές στους μεθοριακούς οικισμούς και σε ένα φεστιβάλ μουσικής. Περίπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι -άνδρες, γυναίκες, παιδιά- φονεύθηκαν από την ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Αργότερα άρχισε έρευνα για βιασμούς και ακρωτηριασμούς γυναικών. Η επίθεση, η έκταση και η βιαιότητα της οποίας ήταν πρωτοφανείς από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, προκάλεσε φρίκη στη χώρα και πέραν αυτής. Περίπου 240 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά και ηλικιωμένοι, συνελήφθησαν όμηροι.

Αποφασισμένος να «εξαλείψει» τη Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός απάντησε με μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Γάζας και κάλεσε τους αμάχους να διαφύγουν προς το νότιο τμήμα του θύλακα. Στις 27 Οκτωβρίου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του εδάφους, που αρχίζει σταδιακά να ελέγχει. Η σφοδρότητα των πληγμάτων και η έκταση των καταστροφών προκαλούν διεθνείς επικρίσεις και ανησυχίες για την τύχη του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, ο οποίος στερείται το νερό, τη ηλεκτρικό, τα τρόφιμα και τα φάρμακα εξαιτίας της πλήρους πολιορκίας που επιβάλλει το Ισραήλ.

Μέσα στις επτά πρώτες εβδομάδες σύγκρουσης, αυτοί οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας είχαν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 15.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 6.150 κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του θύλακα έχουν εκτοπισθεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η ανθρωπιστική αρωγή αυξήθηκε με την έναρξη της ισχύος στις 24 Νοεμβρίου μιας τετραήμερης εκεχειρίας, η οποία παρατάθηκε για 48 ώρες, αλλά χαρακτηρίσθηκε πολύ ανεπαρκής από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Πενήντα όμηροι απελευθερώθηκαν, όπως προβλεπόταν από τη συμφωνία εκεχειρίας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Τον Ιανουάριο, ο ρωσικός στρατός, ενισχυμένος από 300.000 εφέδρους και υποστηριζόμενος από τους παραστρατιωτικούς του ομίλου Βάγκνερ, πέρασε και πάλι στην επίθεση, κυρίως στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία. Το Μάιο, η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατέλαβε το Μπαχμούτ, έπειτα από την πιο μακρά και αιματηρή μάχη από την αρχή της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η αντεπίθεση του Κιέβου, πολυαναμενόμενη από τους δυτικούς συμμάχους του, εξαπολύθηκε στις αρχές Ιουνίου με στόχο την ανάκτηση των εδαφών που έχει καταλάβει η Μόσχα. Όμως ανακόπηκε από τη ρωσική άμυνα. Παρά τα δισεκατομμύρια της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν κατάφεραν να ανακαταλάβουν παρά λίγα χωριά στις νότιες και τις ανατολικές περιοχές.

Στις 24 Ιουνίου, μαχητές του ομίλου Βάγκνερ, οι οποίοι στασίασαν, άρχισαν πορεία προς τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε την «προδοσία» του αρχηγού τους, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος διέταξε τελικά τους άνδρες του να «επιστρέψουν» στα στρατόπεδά τους. Ο θάνατος, δύο μήνες αργότερα, του επικεφαλής του Βάγκνερ σε συντριβή αεροπλάνου δημιουργεί ερωτηματικά, με τους Δυτικούς και την Ουκρανία να υποψιάζονται ανάμιξη του Κρεμλίνου.

Έπειτα από μήνες άκαρπης αντεπίθεσης, το Κίεβο υποστήριξε στα μέσα Νοεμβρίου ότι απώθησε το ρωσικό στρατό σε βάθος χιλιομέτρων στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας. Στις 21 Νοεμβρίου, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στο Κίεβο για να ανανεώσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, η οποία εκφράζει φόβους μήπως μειωθεί η δέσμευση των συμμάχων της την ώρα που η προσοχή της διεθνούς κοινότητας επικεντρώνεται στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Τη νύκτα της 5ης προς την 6η Φεβρουαρίου, ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς των 100 τελευταίων ετών προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη νοτιοανατολική Τουρκία και ένα μέρος της Συρίας. Η δόνηση, μεγέθους 7,8 βαθμών, την οποία ακολούθησε μια άλλη εννέα ώρες αργότερα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 56.000 ανθρώπους, οι 6.000 από τους οποίους στη συριακή πλευρά. Συγκλονιστικές εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου: ένας πατέρας να σφίγγει το χέρι της 15χρονης κόρης του που είναι θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια στην Τουρκία· ή αυτή ενός νεογέννητου που διασώθηκε στη Συρία ενώ ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του.

This photo of a father in Kahramanmaraş, Turkey, holding the hand of his dead daughter, who died while stuck under the rubble, is truly one of the most heartbreaking things I’ve ever seen. pic.twitter.com/G45XJM1TkI

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

— Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023