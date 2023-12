Μέγκαν Μαρκλ – ρούχα: Η ακριβή γκαρνταρόμπα της Δούκισσας του Σάσσεξ

Η Μέγκαν Μαρκλ ξεχωρίζει για το στυλ της ενώ δεν κρύβει την αδυναμία της στους μεγάλους οίκους μόδας και στα εντυπωσιακά κοσμήματα και αξεσουάρ. Οι εμφανίσεις της και τη φετινή χρονιά έκλεψαν τις εντυπώσεις με την αξία της γκαρνταρόμπας της, σύμφωνα με την Daily Mail, να υπολογίζεται στις 86.612,16 λίρες. Πρόκειται για 4.121,48 λίρες περισσότερες από το ποσό που είχε ξοδέψει το 2022, ύψους 79.000 λίρες. Η δούκισσα του Σάσεξ πραγματοποίησε την πιο ακριβή της εμφάνιση σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τον Μάρτιο, επιλέγοντας ένα παλτό Max Mara Lilia αξίας 2.996 λιρών. Το συνδύασε με μία τσάντα του διάσημου οίκου Chanel αξίας 4.759,54 λιρών και εντυπωσιακά κοσμήματα από τη συλλογή της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Σημειώνεται ότι όσο ήταν εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας, το κόστος των ρούχων της για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της καλύπτονταν από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Αλλά αφού το ζευγάρι επέλεξε να εγκαταλείψει το βρετανικό παλάτι και να μετακομίσει στην Αμερική, δεν είναι σαφές ποιος πληρώνει το λογαριασμό για τα ρούχα της δούκισσας ή αν τα πληρώνει η ίδια ή λαμβάνει εκπτώσεις από τους σχεδιαστές. Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν κερδίσει εκατομμύρια από όταν εγκατέλειψαν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

