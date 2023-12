Μπενφίκα: Ο 20χρονος που αγγίζει τα 100 δις.

Η Μπενφίκα συνεχίζει με τρόπο άρτιο την παραγωγή ταλέντων με την προσδοκία υψηλών οικονομικά πωλήσεων. Οι Πορτογάλοι μόλις δουν πως ο παίκτης βγαίνει φροντίζουν να βάλουν στο συμβόλαιό του τη σχετική ρήτρα και περιμένουν τους επίδοξους αγοραστές. Σύμφωνα με όσα γράφονται στον διεθνή Τύπο, σύντομα οι Αετοί θα προβούν σε μία ακόμη πώληση 100.000.000 ευρώ, καθώς ο Αντόνιο Σίλβα βγάζει μάτια.

Πρόκειται για τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό που άρχισε την πορεία του από τις ακαδημίες του πορτογαλικού κλαμπ και είναι ήδη επτά φορές διεθνής με την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το συμβόλαιό του εκπνέει το 2027 και όπως διαβάσατε παραπάνω η Μπενφίκα είναι εξασφαλισμένη λόγω της ρήτρας.

Ο ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι σε σχετική ανάρτηση που έχει κάνει για τον δεξιοπόδαρο στόπερ αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζουν ήδη την περίπτωσή του για να προχωρήσουν παρακάτω την υπόθεση.

Όσον αφορά στο επίπεδο εκπροσώπησης του Αντόνιο Σίλβα πίσω του βρίσκεται ένας εκ των κορυφαίων της δουλειάς και συγκεκριμένα ο Ζόρζε Μέντες ο οποίος συχνά πυκνά δουλεύει με την Μπενφίκα πάνω τέτοιες περιπτώσεις. Να τονιστεί ότι, ο πιτσιρικάς από το 2022 αγωνίζεται στην Α’ ομάδα έχοντας 44 συμμετοχές και 4 τέρματα.

🚨🎯 Antonio #Silva remains in the sights of many 🇪🇺 clubs.

👀 The CB is really appreciated – among others – by #ManUTD and #PSG.

📌 The 🇵🇹 player – whose contract with #Benfica expires in 2027 – has a €100m release clause. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/fI2QbG29LK

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 29, 2023