Καρίμ Μπενζεμά: Οι χαμηλές αποδόσεις του Γάλλου

Το ημερολόγιο έδειχνε 6 Ιουνίου 2023, όταν μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά γινόταν ο δεύτερος μεγάλος αστέρας που άνοιγε διάπλατα την πόρτα εξόδου της Ευρώπης, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Ιτιχάντ αντί του ποσού των 198.000.000€ ετησίως. Έκτοτε πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξαν οι δύο πρώην θρύλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, με συνέπεια η Σαουδική Αραβία να έχει γεμίσει με κορυφαίους παίκτες. Αυτό, όμως, που αρχικώς είχε παρουσιαστεί ως όνειρο ζωής για τον Μπενζεμά, τείνει να γίνει ο εφιάλτης του.

“Για έναν μουσουλμάνο, βρίσκεσαι στον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις, νιώθεις καλά και αγνά. Είναι εξαιρετικό, εύχομαι όλοι οι μουσουλμάνοι να πάνε εκεί μια μέρα, γιατί εκεί είναι που υπάρχει η αλήθεια”, δήλωσε σε συνέντευξή του τον περασμένο Οκτώβριο ο Γάλλος διεθνής, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην πόλη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, ιερό σύμβολο του μουσουλμανισμού.

Ο Μπενζεμά έχοντας εκφράσει κατά το παρελθόν την πίστη του στον Αλλάχ, είδε τη μεταγραφή του στην Αλ Ιτιχάντ ως τη χρυσή ευκαιρία για να βρεθεί πιο κοντά στη θρησκεία και στους πιστούς της, κάτι που, πλέον, του καταλογίζεται ως αρνητικό, καθώς στο γήπεδο βρίσκεται μακριά από τον καλό του εαυτό.

Παρότι σε 20 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα μετράει 12 γκολ και πέντε ασίστ, τον τελευταίο μήνα πραγματοποιεί χαμηλές επιδόσεις, με συνέπεια η πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας της σεζόν 2022-2023, Αλ Ιτιχάντ, να βρίσκεται 22 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.

Ακόμα ένα στοιχείο που έχουν να αντιπαραβάλουν οι οπαδοί της Αλ Ιτιχάντ, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι έχει χάσει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, είναι η τεταμένη σχέση του με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, οδηγώντας τον Πορτογάλο προπονητή σε απόλυση. Το κερασάκι στην τούρτα ωστόσο, το μαύρο σύννεφο υπάρχει πάνω από το μέλλον του Μπενζεμά στη Σαουδική Αραβία, είναι η σκληρή κριτική που δέχθηκε μετά την ήττα της ομάδα του από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με σκορ 5-2.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα που ξεχείλισε την οργή των φιλάθλων της Αλ Ιτιχάντ, που επιτέθηκαν σωρηδόν στον λογαριασμό του 36χρονου φορ στο Instagram, με αποτέλεσμα εδώ και μερικές μέρες ο εν λόγω λογαριασμός να μην υπάρχει και ο Μπενζεμά να απέχει από τα social media.

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στις κατηγορίες που υπάρχουν γύρω από τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας του 2022 για τις σχέσεις που έχει με τρομοκρατικές οργανώσεις, μετά την ανοιχτή υποστήριξή του στην Παλαιστίνη στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. “Ο πραγματικός κόσμος για έναν μουσουλμάνο” έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για τον Καρίμ Μπενζεμά, με τις απαντήσεις να αναμένονται εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

🚨 Karim Benzema deleted his Instagram account after the loss against Al Nassr.

He was abused by Al Ittihad fans. 😲 pic.twitter.com/XrNguzDf0H

— TCR. (@TeamCRonaldo) December 30, 2023