Δημήτρης Λημνιός: Θέλει ομάδα με… χρόνο συμμετοχής

Το συμβόλαιο του Δημήτρη Λημνιού στη Κολωνία, με την οποία φέτος δεν έχει συμμετοχή, λήγει το καλοκαίρι του 2024. Όπως αναφέρει το Kicker, το μέλλον του είναι μακριά από τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ο 25χρονος εξτρέμ πρόκειται να επιστρέψει στην Ελλάδα τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα, το Kicker κατονόμασε τις υποψήφιες ομάδες.

“Τώρα το ελληνικό του μονοπάτι θα μπορούσε να οδηγήσει πίσω στον ΠΑΟΚ ή στον Παναθηναϊκό“ αναφέρει συγκεκριμένα το δημοσίευμα. Ενώ καταλήγει πως η Κολωνία πιθανότατα δεν θα βάλει κάποιο εμπόδιο στον δρόμο του Λημνιού. Το κυρίαρχο ζητούμενο του 25χρονου εξτρέμ είναι να μετακομίσει, άμεσα, σε ομάδα που θα έχει χρόνο συμμετοχής, ώστε έτσι να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές επιστροφής του στην Εθνική ομάδα και παρουσίας στα τελικά του Euro 2024, εάν προκριθεί η γαλανόλευκη. Προτεραιότητά εξακολουθεί η παραμονή στο εξωτερικό.

