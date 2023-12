Τροχαίο με νταλίκα: Η δραματική διάσωση οδηγού

Τις δραματικές στιγμές της διάσωσης ενός οδηγού νταλίκας που βρέθηκε στο κενό, καθώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια γέφυρα στη Φλόριντα, κατέγραψε ο φακός.

Ο τράκτορας βρέθηκε να κρέμεται από μια υπερυψωμένη διάβαση πάνω από έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, γεγονός που σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Διάσωσης της Κομητείας Παλμ Μπιτς.

Η διάσωση ήταν τόσο δραματική, που οδήγησε σε άλλα δύο ατυχήματα -σε κοντινή απόσταση-, ως αποτέλεσμα της απόσπασης προσοχής των οδηγών, οι οποίοι έβγαζαν βίντεο ή φωτογράφιζαν το ατύχημα με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι το 18τροχο όχημα παραλίγο να πέσει από την υπερυψωμένη διάβαση γύρω στις 8 το πρωί του Σαββάτου (23/12), καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Amazing video of rescue of trapped 18 wheeler driver, left hanging off the overhang from earlier today. Full Story on other sites. #AllHazardsAllTheTime pic.twitter.com/ckPWzHNf6h

— PBC Fire Rescue (@PBCFR) December 24, 2023