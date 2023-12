Ρεάλ Μαδρίτης: Στόχος της βασίλισσας ο Ντέιβις

Ο πρώτος στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας αφού έχει ήδη 4 τραυματίες στην θέση της άμυνας (Αλάμπα, Μιλιτάο, Καρβαχάλ και Μεντί). Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, η βασίλισσα είναι σκεπτική ως προς τη στρατηγική της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Marca, η Ρεάλ θέλει προτού προσεγγίσει επίσημα τον ποδοσφαιριστή να καταθέσει την πρότασή της στη Μπάγερν Μονάχου. Οι δύο ομάδες έχουν εξαιρετικές σχέσεις και σεβασμό μεταξύ τους γι’ αυτό και πρόθεση της ισπανικής ομάδας είναι να μην λειτουργήσει “μυστικά” εις βάρος της.

Θυμίζουμε ότι, το συμβόλαιο του Ντέιβις με την Μπάγερν εκπνέει το καλοκαίρι του 2025 με τον ίδιο να έχει ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας πως δεν θέλει να το ανανεώσει. Αυτό δυσχεραίνει το έργο της Μπάγερν η οποία πλέον καλείται να αποφασίσει να αποφασίσει αν θα πουλήσει τον παίκτη το ερχόμενο καλοκαίρι στη μισή τιμή ή αν θα τον κρατήσει και θα ρισκάρει να τον χάσει ελεύθερο το 2025.

Πάντως, ο Ντέιβις θέλει διακαώς να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κάτι που δείχνει και η πρόθεσή του να απορρίψει ακόμα και καλύτερες οικονομικά προτάσεις.

🚨 Real Madrid have a good relationship and respect for Bayern. They will approach the German club first before making any moves for Alphonso Davies. @marca pic.twitter.com/0v79jy7nFL

— Madrid Zone (@theMadridZone) December 27, 2023