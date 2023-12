Μάντσεστερ Σίτι: Κλαούντιο Ετσεβέρι, το νέο απόκτημα των Πολιτών

Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε μία μεγάλη μεταγραφική κίνηση. Οι πολίτες ολοκληρώνουν την απόκτηση του next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον 17χρονο επιθετικό μέσο, Κλαούντιο Ετσεβέρι που ακούγεται ως “ο νέος Μέσι”. Παρόλο ότι με την ομάδα της Ρίβερ Πλέιτ δεν έχει σκοράρει έχοντας 5 συμμετοχές, στην εθνική Αργεντινής Κ17 έχει 20 συμμετοχές και 12 τέρματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, Φάμπιο Ρομάνο, οι πολίτες θα πληρώσουν τη ρήτρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρίβερ Πλέιτ. Ωστόσο, δεν θα μετακομίσει αμέσως στο Μάντσεστερ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στην Ρίβερ Πλέιτ, μέχρι το φινάλε της σεζόν, όταν και τελειώνει το συμβόλαιό του. Ο Ετσεβέρι έλαμψε με την εθνική Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, σημειώνοντας χατ τρικ κόντρα στη Βραζιλία στη φάση των προημιτελικών. Με την πρώτη ομάδα των “μιγιονάριος” έχει έξι συμμετοχές με μία ασίστ.

🚨🔵 Manchester City are closing in on Claudio Echeverri deal! City presented €25m official bid today — value of the release clause.

City and River, discussing best solution on payment terms. Deal will be done.

Claudio will stay at River on loan.

Here we go, coming soon ⏳🇦🇷 pic.twitter.com/L8WjPGu2gy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023