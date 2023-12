Μαράια Κάρεϊ – Λευκός Οίκος: Η συνάντηση της τραγουδίστριας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Η Μαράια Κάρεϊ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο σε ένα βίντεο που μοιράστηκαν στο Instagram, μετατρέποντας τη μικρή συζήτηση σε μια μεγάλη περιήγηση στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο υπό τους ήχους του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, «All I Want For Christmas Is You». Στο κλιπ, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» σφίγγει το χέρι του Προέδρου ενώ και οι δύο εκφράζουν τον αμοιβαίο θαυμασμό τους. «Θέλω να το ξέρεις», λέει ο Πρόεδρος, ο οποίος στη συνέχεια παίζει στο τηλέφωνό του το «All I Want For Christmas Is You».

«Ω, το λατρεύουμε», απαντά η Κάρεϊ. Στη συνέχεια, η Κάρεϊ και ο Πρόεδρος περιηγούνται στον Λευκό Οίκο, με τη μουσική υπόκρουση του γιορτινού hit. Η ντίβα της ποπ και τα 12χρονα δίδυμά της, Μορόκαν και Μόνρο, εμφανίζονται να ποζάρουν για μια φωτογραφία με τον Μπάιντεν και στη συνέχεια η Κάρεϊ φαίνεται να κρεμάει ένα στολίδι στο δέντρο. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, η Κάρεϊ ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο και τη γνωριμία της με τον πλανητάρχη.