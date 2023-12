Πράγα πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο: Νεκροί και τραυματίες, αποκλείστηκε η περιοχή

Πανικός προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Πράγας, λόγω πυροβολισμών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Καρόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο δράστης εξουδετερώθηκε.

«Με βάση τις πρώτες πληροφορίες μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στον τόπο του συμβάντος», ανέφερε η αστυνομία της Πράγας στο Twitter.

Στην ακόλουθη φωτογραφία διακρίνεται ο δράστης πριν την εξουδετέρωσή του

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023