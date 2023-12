Πράγα επίθεση σε Πανεπιστήμιο: Η στιγμή που ο μακελάρης σηκώνει το όπλο

Ένα ακόμα βίντεο που σοκάρει βγαίνει στη δημοσιότητα από το μακελειό στην Πράγα, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 24. Στο νέο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο μακελάρης βρίσκεται σε μπαλκόνι με το όπλο του, το σηκώνει και σημαδεύει προς τα κάτω για να πυροβολήσει τα θύματα της αιματηρής επίθεσής του.

Ο Ντέιβιντ Κοζάκ, ο 24χρονος φοιτητής που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο σε πανεπιστήμιο στο κέντρο της Πράγας, σηκώνει το όπλο, σημαδεύει μέσα από τη διόπτρα και πυροβολεί αδιακρίτως όποιον βρει. Μετά, ξαναγεμίζει και ρίχνει ξανά, ενώ ο κόσμος τριγύρω ουρλιάζει και τρέχει να σωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης, μετά το μακελειό, πήδηξε στο κενό και αυτοκτόνησε.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023