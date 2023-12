Πέταξε σκυλί από ταράτσα: Βίντεο σοκ

Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε μια 26χρονη στην Αυστραλία να πετάει στο κενό από ταράτσα κτηρίου το σκυλί της, την Πρίνσες, στο οποίο λίγο αργότερα έγινε ευθανασία λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων που υπέστη. Η 26χρονη καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση και 10 χρόνια απαγόρευσης κατοχής ζώου με την ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook – την οποία στη συνέχεια έσβησε – να παραδέχεται την απάνθρωπη πράξη της γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «της έκανα χάρη γιατί το μόνο που έκανα ήταν να την κακοποιώ». Εκτός από την 26χρονη για το περιστατικό του Απριλίου ποινή επιβλήθηκε και στον σύντροφό της ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας: Θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 2.500 δολάρια και απαγόρευση κατοχής ζώου για τρία χρόνια επειδή δεν αναζήτησε βοήθεια για το σκυλί ράτσας Maltese shih-tzu.

26 year old woman has been sent to jail for throwing her Maltese shih-tzu named Princess off of a parking garage in Australia.

The 10 year old dog plunged about 30 feet to the ground where she was later found by someone passing by.Princess was later put down due to the injuries. pic.twitter.com/1DfYpIogbU

— Uncut Version International (@uncutversion123) December 20, 2023