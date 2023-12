Παιδοκτόνος κάνει εμετό στο δικαστήριο: «Έτσι έμοιαζε όταν τον βάλατε στην μπανιέρα;»

Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν καταδικάστηκε για τον θάνατο του αυτιστικού γιου της, τον οποίο άφησε να πεθάνει από την πείνα. Μόλις οι δικαστές της έδειξαν την εικόνα του αποστεωμένου 15χρονου γιου της εκείνη δεν άντεξε και έκανε εμετό. Η 44χρονη Shanda Vander Ark, στην κατάθεσή της στο δικαστήριο είπε ότι είχε κάνει ένα ζεστό μπάνιο στον 15χρονο Timothy Ferguson – κάτι που ο μεγαλύτερος γιος της αντέκρουσε – λίγο πριν βρεθεί νεκρός τον Ιούλιο του 2022 μέσα σε μια ντουλάπα στην οποία τον είχε αναγκάσει να κοιμάται, τυλιγμένος μόνο με ένα μουσαμά. Η νεκροψία έδειξε ότι ο άτυχος έφηβος -που ζύγιζε μόλις 31 κιλά- πέθανε από ασιτία και υποθερμία.

Ο εισαγγελέας Matt Roberts ο οποίος ανέκρινε την παιδοκτόνο τής έδειξε φωτογραφίες του γιου της λίγο πριν πεθάνει. «Έτσι έμοιαζε όταν τον βάλατε στην μπανιέρα;» την ρώτησε ο Roberts δείχνοντάς της αρκετές φωτογραφίες από το μελανιασμένο και αποστεωμένο σώμα του Timothy. Η Vander Ark μόλις είδε τις φωτογραφίες έσκυψε πίσω από το εδώλιο και έκανε εμετό. «Λυπάμαι», αρχίζει να λέει και στη συνέχεια ξεσπάει σε λυγμούς. Ο δικαστής στη συνέχεια αναγκάστηκε να εκκενώσει την αίθουσα. Η Vander Ark δεν επέστρεψε στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν οι ένορκοι εξέδωσαν την ετυμηγορία για την ενοχή της για φόνο και κακοποίηση παιδιού.

Η απόφαση θα βγει στις 29 Ιανουαρίου. «Τον σκότωσε. Τον άφησε να πεθάνει από την πείνα», είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Ο δικηγόρος της Vander Ark, Fred Johnson, υποστήριξε ότι η πελάτισσά του δεν είχε καταλάβει το κακό που προκάλεσε στο γιο της και δεν γνώριζε ότι πέθαινε από την πείνα. Ο μεγάλος γιος της οικογένειας είπε ότι η μητέρα του λέει ψέμματα και ότι λίγο πριν πεθάνει δεν το είχε κάνει ζεστό μπάνιο, αλλά κρύο. Ο 20χρονος Paul Ferguson φέρεται να είπε ότι είχε κάνει παγωμένο μπάνιο στον Timothy εκείνη την ημέρα, αφήνοντάς τον στην μπανιέρα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Το κρύο μπάνιο ήταν μία από τις τακτικές κακοποίησης του εφήβου, όπως και το να τον ταΐζουν καυτή σάλτσα, να του βάζουν χειροπέδες και να του στερούν τον ύπνο. Η Vander Ark είχε δώσει επίσης εντολή στον μεγαλύτερο γιο της – ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού – να κοροϊδεύει τον μικρότερο αδελφό του με ένα κατεψυγμένο ρολό πίτσας και να ρίχνει καυτή σάλτσα στα γεννητικά όργανα του αδελφού του. Αν και ο Paul Ferguson αρνήθηκε το τελευταίο, παραδέχτηκε ότι εκτέλεσε πολλές από τις απαιτήσεις της μητέρας του κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του εναντίον της.

