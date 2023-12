Αυστραλία πλημμύρες: Αεροπλάνα… επιπλέουν, κροκόδειλοι στους δρόμους

Εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν στη βορειοανατολική Αυστραλία κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που προκάλεσε τροπικός κυκλώνας με τις Αρχές να επεμβαίνουν για τη διάσωση εκατοντάδων εγκλωβισμένων στα σπίτια τους, ενώ τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν δρόμους, παρέσυραν κροκόδειλους σε πόλεις και βύθισαν αεροδρόμια. Tην ώρα που μεγάλα τμήματα της χώρας πλήττονται από καύσωνα, σωστικά συνεργεία απομάκρυναν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από 300 άτομα εγκλωβισμένα στα σπίτια τους στο Κουίνσλαντ, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα επιστρατεύτηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε περιοχές που αποκόπηκαν από τις πλημμύρες. Μεγάλες καταστροφές αναφέρθηκαν σε μια ακτογραμμή μήκους 400 χιλιομέτρων στη βορειοανατολική αυτή πολιτεία της Αυστραλίας.

Κι ενώ αναμένεται νέα νεροποντή σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών της τοπικής κυβέρνησης της πολιτείας του Κουίνσλαντ, Κάμερον Ντικ, είπε ότι η φυσική καταστροφή και οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει ζημιές «δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας επτάχρονος ασθενής, μεταφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην οροφή νοσοκομείου της πόλης Wujal Wujal, ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων της οποίας αποτελείται από Αβορίγινες. Σύμφωνα με την αστυνομία τα άτομα αυτά πρόλαβαν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερη τοποθεσία προτού ανέβει κι άλλο η στάθμη των υδάτων από τις πλημμύρες σήμερα το απόγευμα.

