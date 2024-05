Ολυμπιακός – Άστον Βίλα Άγγλοι οπαδοί: Ένταση στις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης»

Ολυμπιακός και Άστον Βίλα μετρούν αντίστροφα για τον κρίσιμο μεταξύ τους ημιτελικό για το Conference League. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα πάντως, υπήρξε ένταση στις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης». Ορισμένοι Άγγλοι οπαδοί έκαναν την εμφάνισή τους με κασκόλ του Παναθηναϊκού στο γήπεδο!

Μάλιστα, φαίνεται να… πίκαραν τους φίλους των «ερυθρολεύκων» με τα χρώματα του αιώνιου αντιπάλου τους, γεγονός που προκάλεσε ένα μίνι επεισόδιο και ανάγκασε την αστυνομία να παρέμβει προτού ξεφύγει η κατάσταση.

Λίγο έμεινε για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άστον Βίλα (22:00, CS2) με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Conference League. Οι Πειραιώτες έκαναν την υπέρβαση στην Αγγλία και πανηγύρισαν μία ιστορική νίκη με 4-2, απέκτησαν το προβάδισμα αλλά ο αγγλικός σύλλογος δεν θα πέσει αμαχητί και θα διεκδικήσει μία ιστορική πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού της διοργάνωσης. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα δώσουν το παρών περίπου 1.600 οπαδοί της Άστον Βίλα ώστε να στηρίξουν την ομάδα τους για να φτάσει στην ανατροπή και να περάσουν στον τελικό της 29ης Μαϊου.

Φυσικά, είχαν το δικό τους pregame για το παιχνίδι σε διάφορες παμπ της Αθήνας, μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το ματς με μία μπύρα στο χέρι και έδειξαν τη σιγουριά τους για πρόκριση. Όπως συμβαίνει πάντα με τους Άγγλους οπαδούς, έκαναν τη δική τους προετοιμασία για το ματς, πίνοντας μπύρα, φωνάζοντας συνθήματα με κάθε φίλαθλο της ομάδας που περνούσε έξω από το μαγαζί και με αρκετά καλή διάθεση καλούσαν τους Έλληνες να πιούν μαζί τους.

Aston Villa’s 23/24 European adventure will likely end tomorrow.

But how nice is it that strangers have become lasting friends on this campaign?

My favourite snippet from tonight’s @ITVCentral piece showing what it’s all about. 💜 #UTV #UECL #AVFC pic.twitter.com/OQB8oY0sFr

— Dan Salisbury-Jones (@dsj_itv) May 8, 2024