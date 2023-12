Γιουβέντους: Κοιτάζει για Κάλβιν Φίλιπς η Μεγάλη Κυρία

Την πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να δει το προσεχές διάστημα ο Κάλβιν Φίλιπς και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεγάλη δύναμη της Ιταλίας (Γιουβέντους) προσπαθεί να κάνει το κόλπο γκρόσο με την απόκτησή του. Ο λόγος για την Γιουβέντους η οποία, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, διαπραγματεύεται με τους Πολίτες τον δανεισμό του Άγγλου χαφ μέχρι το τέλος της σεζόν, με την προοπτική να κινηθεί για την αγορά του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είναι θετική στον δανεισμό του με τον όρο ότι, θα μπει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του για το καλοκαίρι κάτι που προς το παρόν η Μεγάλη Κυρία δεν εγκρίνει αλλά οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θυμίζουμε ότι στα ραντάρ της για τον συγκεκριμένο παίκτη έχει και η Νιούκαστλ η οποία είναι στην αγορά για να αναπληρώσει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο να καλύψει το κενό που έχει αφήσει ο Σάντρο Τονάλι (λόγω της τιμωρίας που έχει). Ο 28χονος χαφ, Φίλιπς, για τον οποίο η Σίτι έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 49.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Λιντς το καλοκαίρι του 2022 έχει μιλήσει αρκετές φορές τη φετινή χρονιά ο Πεπ Γκουαρντιόλα εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, τη λύπη του για το χρόνο συμμετοχής που του έχει δώσει.

