Ροζάριο Ντόσον – παιδιά: Ετοιμάζεται να γίνει γιαγιά στα 44 της χρόνια η τραγουδίστρια

Η Ροζάριο Ντόσον ετοιμάζεται να γίνει γιαγιά στα 44 της χρόνια. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της στο Page Six ότι η κόρη της Ιζαμπέλα περιμένει το πρώτο της παιδί και θα το υποδεχθεί το 2024. «Είναι πολύ συναρπαστικό» δήλωσε η σταρ συμπληρώνοντας ότι το μωρό θα είναι κοριτσάκι ενώ θέλει να την αποκαλούν «Glamma». Η Ντόσον υιοθέτησε την κόρη της το 2014, όταν εκείνη ήταν 11 ετών. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Health το 2021 είχε αναφέρει ότι επέλεξε να την υιοθετήσει αφού έμαθε ότι η Ιζαμπέλα ήταν σε ανάδοχη οικογένεια. «Δεν ήταν καν ερώτηση- ήταν ξεκάθαρα γραφτό να γίνει» είχε είπε.

