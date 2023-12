Europa League – Conference League: Πολλά φαβορί στις δύο διοργανώσεις

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμάνογλου

Τελειόφοιτος Sport Management

Χθες (14/12) πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League και Conference League. Πολλές κορυφαίες ομάδες πέρασαν στην επόμενη φάση, αλλά και πολλές μικρότερες έκαναν την έκπληξη και πέρασαν στην φάση των 16. Από εκεί και πέρα, η κλήρωση για τα play off εισόδου στους «16» του Europa League θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 14:00 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν. Οι πρώτοι αγώνες των play off εισόδου στους «16» του Europa League θα διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 22 Φεβρουαρίου 2024.

Αντίστοιχα, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των ομίλων τόσο του Europa League, όσο και του Conference League, οριστικοποιούνται οι «ισορροπίες» όσον αφορά τις 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» του Europa Conference League, αλλά κι εκείνες που θα παίξουν στα play off εισόδου στους «16» (ως δεύτερες στους ομίλους τους), με τις 8 ομάδες που «υποβιβάστηκαν» από το Europa League. Από τους νικητές που θα προκύψουν από αυτά τα ζευγάρια θα προκύψει κι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά με την πρωτιά του στον όμιλό του έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στους «16» της διοργάνωσης.

Europa League

Αναλυτικά, οι ομάδες που πέρασαν στο Europa League από τους ομίλους, είναι οι εξής:

1. Αταλάντα*

2. Μπράιτον*

3. Ρέιντζερς*

4. Λεβερκούζεν*

5. Λίβερπουλ*

6. Σλάβια Πράγας*

7. Βιγιαρεάλ*

8. Γουέστ Χαμ*

9. Ρεν

10. Ρόμα

11. Μαρσέιγ

12. Σπάρτα Πράγας

13. Σπόρτινγκ

14. Τουλούζ

15. Καραμπάγκ

16. Φράιμπουργκ

Ενώ από το Champions League οι ομάδες που βγήκαν 3ες στον όμιλο πέρασαν στο Europa League και είναι οι εξής:

1. Γαλατασαράι,

2. Λανς,

3. Μπράγκα,

4. Μπενφίκα,

5. Φέγερνορντ,

7. Μίλαν,

8. Γιανγκ Μπόις και

9. Σαχτάρ Ντόνετσκ.

* Οι ομάδες αυτές πέρασαν στους 16

Conference League

Από την άλλη, οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο Conference League μέσω ομίλου (1η και 2η) είναι οι εξής:

1. Άστον Βίλα*

2. ΠΑΟΚ*

3. Φιορεντίνα*

4. Κλάμπ Πρίζ*

5. Λιλ*

6. Μακάμπι Τελ Αβίβ*

7. Φενέρμπαχτσε*

8.Βίκτορ Πλζεν*

9. Άιντραχτ

10. Μπόντο/Γκλιμτ

11. Γκενκ

12. Λουντογκόρετς

13. Λέγκια Βαρσοβίας

14. Ντιναμό Ζάγκρεμπ

15. Σλόβαν Μπρατισλάβας και

16.Φερεντσβάρος

Οι ομάδες που πέρασαν στο Conference League μέσω των ομίλων του Europa League, κατακτώντας την 3η θέση, είναι οι εξής:

1. Ολυμπιακός

2. Άγιαξ

3. Ρεάλ Μπέτις

4. Στρουμ Γκρατς

5. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

6. Μακάμπι Χάιφα

7. Σερβέτ

8. Μόλντε

*Οι ομάδες αυτές πέρασαν στους 16

Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων

Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και το ΠΑΟΚ, είναι αυτές οι δύο ομάδες που θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς, οι άλλες δύο ομάδες, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφεραν να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα είναι οι εξής:

ΠΑΟΚ:

Ο “δικέφαλος” θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν νικητή των playoffs για τη φάση των 16, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες ομάδες που υποβιβάζονται από το Europa League και ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση των ομίλων του Europa Conference League.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: Ολυμπιακός, Άγιαξ, Μπέτις, Στουρμ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μακάμπι Χάιφα, Σερβέτ και Μόλντε

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν: Σλόβαν, Γάνδη, Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Μπόντο Γκλιμτ, Λέγκια, Φερεντσβάρος, Άιντραχτ και Λουντογκόρετς.

Σημειώνεται ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και οι υπόλοιποι νικητές ομίλου, θα είναι ισχυρός στην κλήρωση και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδα από την Ελλάδα, ήτοι τον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή στη δράση θα γίνει στις 7 Μαρτίου, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου, αφού ο “δικέφαλος” (όπως και όλες οι νικήτριες ομάδες ομίλου Europa Conference League) θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Το δεύτερο παιχνίδι, μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 του μήνα, θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Οι ώρες θα ανακοινωθούν από την UEFA κατόπιν συνεννόησης.

Ολυμπιακός:

Αντίπαλοι των ερυθρόλευκων, όπως και όλων των ομάδων που προέρχονται από το Europa League και θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ανίσχυρων, θα είναι ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση των ομίλων του Conference League και θα σχηματίσουν το γκρουπ των ισχυρών.

Οι ισχυρές ομάδες είναι οι εξής: Σλόβαν, Γάνδη, Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Μπόντο Γκλιμτ, Λέγκια, Φερεντσβάρος, Άιντραχτ και Λουντογκόρετς.

Η επιστροφή στη δράση θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”. Το δεύτερο παιχνίδι, μία εβδομάδα αργότερα, στις 22 του μήνα, θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου του Ολυμπιακού.