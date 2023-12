Ατλέτικο Μαδρίτης: Από 6.5 στα 100 εκατομμύρια ο Λίνο

Εντυπωσιακή είναι η σεζόν που πραγματοποιεί σε όλες τις διοργανώσεις η Ατλέτικο Μαδρίτης έχοντας μάλιστα ένα τρελό εντός έδρας σερί νικών που κρατάει από την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατακτώντας την 3η θέση με 34 βαθμούς πάνω από την Μπαρτσελόνα που είναι ισόβαθμα και κάτω από την Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 39 βαθμούς.

Πλην των μεγάλων αστεριών της ομάδας, Αντουάν Γκριεζμάν και Αλβάρο Μοράτα, οι οποίοι ηγούνται της επιθετικής γραμμής πραγματοποιώντας την μία καλή εμφάνιση μετά την άλλη, εξαιρετική είναι και η μέχρι στιγμής παρουσία του 23χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ Σάμουελ Λίνο. Συγκεκριμένα, η Ατλέτικο έκανε δικό της τον Λίνο το καλοκαίρι του 2022 αντί του ποσού των 6.500.000 ευρώ από την Ζιλ Βιθέντε, με τον παίκτη έπειτα από ένα χρόνο δανεισμού στην Βαλένθια, να εντάσσεται στο ρόστερ των ροχιμπλάνκος (Ατλέτικο) και να μπαίνει για τα καλά στο βασικό ροτέισον του Σιμεόνε.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει ήδη καταγράψει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 4 γκολ και 5 ασίστ στο ενεργητικό του και μόνο λίγες δεν είναι οι ομάδες που τσεκάρουν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Η Ατλέτικο έχει μεριμνήσει και όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει βάλει ρήτρα ύψους 100.000.000 ευρώ σε οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον κάνει δικό της. Παραπονεμένη σε ένα ενδεχόμενο deal δεν θα μείνει ούτε η Ζιλ Βιθέντε, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

🔴⚪️🇧🇷 Atlético Madrid, more than happy with their new gem Samuel Lino signed by Andrea Berta for €6.5m in January 2022. Bargain.

BVB wanted to sign him for €15m… but it was already sealed with Atléti.

Atléti rejected several loan bids in the summer.

Release clause: €100m. pic.twitter.com/htaNkYGDlX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2023