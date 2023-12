Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ραφαέλ Βαράν: Το συμβόλαιο του τελειώνει ένα χρόνο νωρίτερα

Απίθανα πράγματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ραφαέλ Βαράν να φημολογείται πως μπορεί να συζητήσει ο ίδιος με όποιον σύλλογο επιθυμεί από την 1η Ιανουαρίου και έπειτα, καθώς το συμβόλαιο που είχε δημοσιοποιηθεί μόλις υπέγραψε, είχε μία λεπτομέρεια που ουδείς πρόσεξε. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό; Όταν ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός άφηνε πέρυσι τη Ρεάλ Μαδρίτης για τους «κόκκινους διαβόλους», λεγόταν πως υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Έρικ Τεν Χαχ.

Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει, με τους Άγγλους να επισημαίνουν πως ο Βαράν έβαλε την υπογραφή του σε διετή συνεργασία, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και το 2025. Κάπως έτσι, έγινε γνωστό πως το συμβόλαιο του Γάλλου με τη Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το 2024! Αν λοιπόν, ο Βαράν θελήσει να φύγει δίχως να ανανεώσει τη συνεργασία του μαζί της, τότε οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν θα πάρουν οικονομικό αντάλλαγμα και θα τον χάσουν ως ελεύθερο.

🚨 Manchester United risk losing Raphaël Varane on a free transfer next summer with his contract due to expire a year earlier than originally publicised.

(Source: @TheAthleticFC ) pic.twitter.com/j4QxjiwTCd

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 14, 2023