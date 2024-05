Τροφές για τον εγκέφαλο: Τι προτείνει διατροφολόγος του Χάρβαρντ

Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο σημαντική γίνεται η διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και των νοητικών λειτουργιών. Σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αποδεικνύονται οι σωστές διατροφικές επιλογές. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει απομονώσει ορισμένα θρεπτικά συστατικά που φαίνεται να βοηθούν στην πρόληψη της άνοιας και εν γένει της έκπτωσης της γνωστικής λειτουργίας με την ηλικία, όπως της αντίληψης, της προσοχής και της λήψης αποφάσεων.

Οι τρεις τύποι θρεπτικών συστατικών που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας είναι:

τα αντιοξειδωτικά

οι βιταμίνες Β

τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

Όπως εξηγεί στο CNBC η εκπαιδευμένη στο Χάρβαρντ ψυχοδιατροφολόγος, επαγγελματίας σεφ και συγγραφέας του best-seller «This is Your Brain on Food» και προσφάτως του «Calm Your Mind with Food», Dr. Uma Naidoo, τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να βλάψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα, οι βιταμίνες Β διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων και τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης νέων εγκεφαλικών κυττάρων. «Ενώ τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή αυτών των θρεπτικών συστατικών, πάντα λέω στους ανθρώπους να προτιμούν πρώτα τα κανονικά τρόφιμα, ειδικά για λιπαρά οξέα, όπως τα ωμέγα-3. Όταν τρώτε ένα πλήρες φαγητό, λαμβάνετε επιπλέον βιταμίνες, μέταλλα, υγιή λίπη και πρωτεΐνες. Είναι μια καλή βάση για να χτίσετε ένα υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα», σημειώνει η Uma Naidoo και τονίζει:

«Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι το Νο1 θρεπτικό συστατικό για έναν υγιή εγκέφαλο. Τα ωμέγα-3 βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια όπως ο γαύρος, οι σαρδέλες και ο σολομός. Επομένως, θα πρέπει να προσπαθήσετε να βάζετε ψάρια πλούσια σε Ωμέγα-3 στο πιάτο σας τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα».

Ωστόσο, αν είστε χορτοφάγος, ωμέγα-3 μπορείτε να λάβετε και από φυτικές πηγές, όπως σημειώνει η διατροφολόγος και συστήνει:

Σπόρους Chia

σουσάμι

Καρύδια

Σπόρους λιναριού

«Περίπου 30 γραμμάρια σπόρων chia είναι μεγαλύτερη από την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και αποδίδει περίπου 5.000 mg», σημειώνει.

Εάν πάλι είστε λάτρης των αυγών, στοχεύστε σε αυτά που προέρχονται από κότες ελευθέρας βοσκής. «Φροντίστε να προσθέσετε κουρκουμά με μια πρέζα μαύρο πιπέρι για να βελτιστοποιήσετε τον αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου», προτείνει η Uma Naidoo και καταλήγει:

«Ένας γενικός υγιεινός τρόπος ζωής με καλή διατροφή, παράλληλα με τακτική άσκηση, σωστό ύπνο, ενσυνειδητότητα, κοινωνικές σχέσεις, διαχείριση του στρες και χαμηλότερα επίπεδα άγχους, είναι κρίσιμοι παράγοντες για να κρατήσετε μακριά παθήσεις όπως η άνοια».