Η καλύτερη σειρά στο Νetflix: Για πρώτη φορά οι τηλεθεάσεις στη δημοσιότητα

Σε μια σημαντική αλλαγή προέβη το Netflix, σχετικά με την κοινοποίηση δεδομένων για τις εκπομπές και τις ταινίες της πλατφόρμας streaming. Το Netflix δημοσίευσε τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία τηλεθέασης, απαντώντας» στις εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, δημοσιεύοντας μια λεπτομερή έκθεση με τίτλο: «Τι παρακολουθήσαμε». Η εναρκτήρια έκθεση, που καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του 2023, απαριθμεί πάνω από 18.000 τίτλους, ταξινομημένους με βάση τις συνολικές ώρες που οι χρήστες πέρασαν παρακολουθώντας τους.

Η πρωτοποριακή σειρά «The Night Agent», αναδείχθηκε ξεκάθαρος πρωταγωνιστής, με τον εκπληκτικό αριθμό των 812 εκατομμυρίων ωρών παρακολούθησης. Έτσι, η σειρά εκτός από την κορυφή της λίστας, αναδεικνύει την τεράστια δημοτικότητά της, σε σχέση με τις 266 εκατομμύρια ώρες προβολής της δέκατης σειράς, «FUBAR». Δεύτερη έρχεται η αμερικάνικη κωμική-δραματική σειρά Ginny & Georgia (season 2) με 665,1 εκατ. ώρες παρακολούθηση.

Στην τρίτη θέση η νοτιοκορεάτικη σειρά The Glory (season 1) με 622,8 εκατ. ώρες παρακολούθησης.

«The Night Agent»: Season 1 (812.100.000 ώρες)

«Ginny & Georgia»: Season 2 (665.100.000 ώρες)

«The Glory»: Season 1 (622.800.000 ώρες)

«Wednesday»: Season 1 (507.700.000 ώρες)

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story» (503.000.000 ώρες)

«You»: Season 4 (440.600.000 ώρες)

«La Reina del Sur»: Season 3 (429.600.000 ώρες)

«Outer Banks»: Season 3 (402.500.000 ώρες)

«Ginny & Georgia»: Season 1 (302.100.000 ώρες)

«FUBAR»: Season 1 (266.200.000 ώρες)

