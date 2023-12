Νικ Κύργιος – Μπόρις Μπέκερ: “Μίλα καλύτερα στη σελίδα σου στο OnlyFans…”

Μια νέα μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Νικ Κύργιο και τον Μπόρις Μπέκερ ξέσπασε στα social media. Όλα άρχισαν από τη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο “Athletic” ο Ελληνοαυστραλός. Ο Κύργιος, θέλοντας να επισημάνει τις μεγάλες αλλαγές που υπάρχουν τώρα στο τένις χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων το όνομα του Μπόρις Μπέκερ.

Συγκεκριμένα ανέφερε: “Το τένις ήταν τόσο αργό τότε. Έχω δει τον Μπόρις Μπέκερ και δεν λέω ότι δεν ήταν καλοί στην εποχή τους, αλλά το να λες ότι θα ήταν το ίδιο καλοί και τώρα, είναι παράλογο. Ένα μεγάλο σερβίς τότε ήταν περίπου 197 με 200 χιλιόμετρα. Άνθρωποι σαν κι εμένα, σερβίρουμε 220 σταθερά, στις γωνίες. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.

Δεν λέω ότι δεν θα έβρισκαν τον δρόμο τους. Αλλά το σερβίς και το βολέ, για να το κάνεις συνέχεια τώρα, πρέπει να σερβίρεις 220, γιατί αν σερβίρεις κάτι λιγότερο από 220, αδερφέ, ο Τζόκοβιτς σε τρώει ζωντανό. Σε τρώει ζωντανό. Ο Λέιτον Χιούιτ ισοπέδωσε τον Σάμπρας μια χρονιά στο US Open. Αυτό ήταν το πρώτο πρωτότυπο κάποιου που μπορούσε να επιστρέψει καλά τα σερβίς. Έκανε τον Σάμπρας να μοιάζει κακός. Και τι θα έκανε ο Τζόκοβιτς σε κάποιον σαν τον Σάμπρας; Θα τον “καθάριζε”. Αν το έκανε ο Χιούιτ, ο Τζόκοβιτς θα τον κατέστρεφε. Θα τον έτρωγε ζωντανό”.

🇦🇺 Nick Kyrgios on comparing today’s Tennis game to those in decades past:

“The game was so slow back then.

I’ve watched Boris Becker and I’m not saying they weren’t good in their time, but to say that they would be just as good now, it’s absurd.

A big serve back then was… pic.twitter.com/hrmUtgvJJu

