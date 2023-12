Χρυσές Σφαίρες 2023 υποψηφιότητες: Λάνθιμος, «Barbie» και «Oppenheimer» σαρώνουν

Σαρώνουν το «Poor Things», το «Barbie» και «Oppenheimer» στις υποψηφιότητες για τα 81α Βραβεία Χρυσής Σφαίρας που ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/12). Ειδικότερα, η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ σημείωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες από οποιαδήποτε ταινία με εννέα και το «Οπενχάιμερ», του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, σημείωσε οκτώ, σύμφωνα με το CNNi. Επτά υποψηφιότητες κερδίζει το «Poor Things» του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια τη «μούσα» του και ταλαντούχα Έμμα Στόουν, ενώ ίδιο αριθμό υποψηφιοτήτων έχει και η ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού». Οι «Περασμένες Ζωές» κερδίζουν επιπλέον πέντε. Για πρώτη φορά υπήρχαν 27 υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των Ali Wong, Chris Rock, Steven Yeun και Trevor Noah. Να σημειωθεί πως οι Χρυσές Σφαίρες 2024 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στο CBS και το Paramount+.

Βραβείο καλύτερης ερμηνείας άνδρα ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά, μιούζικαλ ή κωμωδία

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Βραβείο καλύτερης ερμηνείας γυναίκας ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά, μιούζικαλ ή κωμωδία

Ayo Edebiri, “The Bear”

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Elle Fanning, “The Great”

Βραβείο καλύτερης ερμηνείας άνδρα ηθοποιού σε δραματική σειρά

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Kieran Culkin, “Succession”

Jeremy Strong, “Succession”

Brian Cox, “Succession”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Dominic West, “The Crown”

Βραβείο καλύτερης ερμηνείας γυναίκας ηθοποιού σε δραματική σειρά

Helen Mirren, “1923”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “The Diplomat”

Sarah Snook, “Succession”

Imelda Staunton, “The Crown”

Emma Stone, “The Curse”

Βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής δραματικής σειράς

“1923”

“The Crown”

“The Diplomat”

“The Last of Us”

“The Morning Show”

“Succession”

Βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου

Billy Crudup, “The Morning Show”

Matthew Macfadyen, “Succession”

James Marsden, “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Alan Ruck, “Succession”

Alexander Skarsgård, “Succession”

Βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Abby Elliott, “The Bear”

Christina Ricci, “Yellowjackets”

J. Smith-Cameron, “Succession”

Meryl Streep, “Only Murders in the Building”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς, μιούζικαλ ή κωμωδίας

“The Bear”

“Ted Lasso”

“Abbott Elementary”

“Jury Duty”

“Only Murders in the Building”

“Barry”

Βραβείο πρωτότυπου τραγουδιού ταινίας

“Addicted to Romance,” Bruce Springsteen, “She Came to Me”

“Dance the Night,” Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt, “Barbie”

“I’m Just Ken,” Mark Ronson and Andrew Wyatt, “Barbie”

“Peaches,” Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker “The Super Mario Bros. Move”

“Road to Freedom,” Lenny Kravitz, “Rustin”

“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas, “Barbie”

Βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε ταινία

Willem Dafoem, “Poor Things”

Robert DeNiro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Ryan Gosling, “Barbie”

Charles Melton, “May December”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

Βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου σε ταινία

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

Jodie Foster, “Nyad”

Julianne Moore, “May December”

Rosamund Pike, “Saltburn”

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Βραβείο μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας

“Barbie”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“John Wick: Chapter 4”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Taylor Swift: The Eras Tour”