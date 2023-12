Leave The World Behind: Η συμβουλή της Τζούλια Ρόμπερτς στον 19χρονο εαυτό της

Θα μπορούσαν να είναι συμβουλές προς τις νέες κοπέλες που για κάποιο λόγο εξαφανίζουν τα φρύδια τους, όπως στην πραγματικότητα πρόκειται για τη συμβουλή που θα έδινε η ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς στον 19χρονο εαυτό της! «Κοίταζε μπροστά. Όλα θα πάνε καλά και μην βγάζεις τα φρύδια σου!» λοιπόν θα έλεγε η χολιγουντιανή σταρ στον νεότερο εαυτό της όταν ρωτήθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Leave The World Behind» στο Plaza της Νέας Υόρκης, στις 4 Δεκεμβρίου.

