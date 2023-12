Σούνακ – Ρούτε: Οι δυο άντρες κλείστηκαν έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ

Την αμήχανη στιγμή που ο Ρίσι Σούνακ και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, δεν μπόρεσαν να μπουν στο κτίριο της βρετανικής πρωθυπουργικής κατοικίας στη Ντάουνινγκ Στριτ, κατέγραψε η κάμερα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Ρούτε στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ χθες το βράδυ, για να συζητήσουν για διάφορα θέματα, όπως την παράνομη μετανάστευση. Ο Ρούτε, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ανακοίνωσε την παραίτησή του τον Ιούλιο, καθώς η τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού του έφτασε σε αγεφύρωτο χάσμα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης.

Κατά την χθεσινή τους συνάντηση λοιπόν και όπως μπορεί να δει κανείς σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Ολλανδός πρωθυπουργός πλησίασε τον Βρετανό ομόλογό του, ο οποίος στεκόταν έξω από την εξώπορτα της Ντάουνινγκ Στριτ. Το ζευγάρι σφίγγει τα χέρια και ποζάρει για τις καθιερωμένες φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, ο Σούνακ γυρίζει και προσπαθεί να μπει στο εσωτερικό της πρωθυπουργικής κατοικίας, ενώ συνεχίζει να συνομιλεί με τον Ολλανδό πρωθυπουργό. Η εξώπορτα όμως δεν ανοίγει με τους δύο ηγέτες να προσπαθούν να βρουν τρόπο να ειδοποιήσουν το προσωπικό για να ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μπροστινή πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ μπορεί να ανοίξει μόνο από μέσα και δεν έχει κλειδαριά από έξω, για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, το προσωπικό ασφαλείας είναι τοποθετημένο πίσω από την εξώπορτα 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλίζει πως δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα χωρίς την κατάλληλη άδεια».

Awkward moment Rishi Sunak and Dutch prime minister Mark Rutte cannot get into 10 Downing Street

Daily Mail Onlinehttps://t.co/9OQWahQQ8g pic.twitter.com/fE2YzyYgci

— DataMan (@Datamanone) December 7, 2023