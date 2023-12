Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ντόρτμουντ: Ο Μάλεν θα φορέσει τα κόκκινα;

Ο Τζέιντον Σάντσο επέστρεψε με όνειρα και προσδοκίες στην Αγγλία μετά από την εξαιρετική παρουσία που είχε στα γήπεδα της Γερμανίας με τη φανέλα της Ντόρτμουντ όμως δεν κόλλησε ποτέ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δη με τον προπονητής της Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαχ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες σε “πάγο” και να αποτελεί ουσιαστικά ξένο σώμα από τον σύλλογο.

Ωστόσο δεν αποκλείεται να έχει βρεθεί μία σανίδα σωτηρίας τόσο για τον ίδιο που προσπαθεί να βρει ομάδα για να αγωνιστεί όσο και για τους κόκκινους διαβόλους που επιθυμούν να… απαλλαγούν από την παρουσία του. Η σανίδα αυτή ακούει στο όνομα Ντόρτμουντ, με την πρώην ομάδα του να καλοβλέπει το ενδεχόμενο επανασύνδεσης του στο ρόστερ της και τις δύο ομάδες να είναι πλέον κοντά σε συμφωνία.

🚨 There is a meeting today between Manchester United and Dortmund about a potential swap deal for Donyell Malen and Jadon Sancho.

Dortmund want either €30m or Sancho in return for Malen.

(Source: @cfbayern)

