Μακένζι Φίλιπς – πατέρας: «Δέχομαι πολλή κριτική επειδή τον συγχώρεσα»

Η ηθοποιός Μακένζι Φίλιπς, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία “American Graffiti”, προκάλεσε αντιδράσεις με τη συνέντευξή της στην οποία δήλωσε ότι συγχώρεσε τον πατέρα της – τον μουσικό Τζον Φίλιπς, τον frontman των Mamas & Papas- με τον οποίο διατηρούσε δεκαετή αιμομικτική σχέση μετά τον βιασμό της στα 19 της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Μακένζι υπέφερε από σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της. Η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, όταν η Μακένζι έμεινε έγκυος και υπήρχε αμφιβολία σχετικά με την πατρότητα του παιδιού. Παρ’ όλα αυτά, η ηθοποιός επέλεξε να συγχωρέσει τον πατέρα της για τον πόνο που της προκάλεσε, χωρίς να συνυπογράφει ή να συμφωνεί με τη συμπεριφορά του.

Η Φίλιπς έγραψε μάλιστα στα απομνημονεύματά της, ότι ο πατέρας της τη βίασε όταν ήταν 19 ετών, ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Αποκάλυψε ότι στη συνέχεια είχαν μια αιμομικτική σχέση που διήρκεσε 10 χρόνια. “Είναι πολύ περίπλοκο. Είναι πολύ περίπλοκο, και παρόλα αυτά, είμαι γαλήνια”, συνέχισε. Στο βιβλίο της το 2017, Hopeful Healing: Essays on Managing Recovery and Surviving Addiction, η Φίλιπς μοιράστηκε ότι η αποκάλυψή της κατέστρεψε τις σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς της.

“Ο μπαμπάς ήταν το κάτι άλλο”, δήλωσε η Φίλιπς κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την αδελφή της Τσάινα Φίλιπς-Μπάλντουιν. “Και δέχομαι πολλή κριτική και πολύ “τρολάρισμα” στο διαδίκτυο, επειδή έχω τη συγχώρεση στην καρδιά μου. Συγχώρεση, γιατί η συγχώρεση είναι για μένα, όχι για τον άλλον. Και το να συγχωρώ δεν σημαίνει ότι συνυπογράφω ή συμφωνώ με αυτό για το οποίο τον συγχωρώ”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τζον Έντμουντ Άντριου Φίλιπς ήταν Αμερικανός ροκ μουσικός και ηγείτο του συγκροτήματος «Mamas & the Papas». Συχνά αυτοαποκαλούνταν «Papa John Phillips». Γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1935 στην Νότια Καρολίνα και απεβίωσε στις 18 Μαρτίου του 2001, στο Λος Άντζελες. Είχε όλα τα εφόδια για να μείνει στην ιστορία ως ένας «θρύλος» της μουσικής, αλλά η βιογραφία της κόρης του, το 2009 επισκίασε για πάντα το προφίλ του.

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση των «Mamas & Papas»τη δεκαετία του ’60. Το συγκρότημα, γνωστό για επιτυχίες όπως το «California Dreamin» και το «Monday, Monday», σημείωσε σημαντική επιτυχία και για πολλούς θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της folk rock. Ο ίδιος έγραφε στίχους για τραγούδια της μπάντας, που μεταξύ άλλων, εξερευνούσαν θέματα αγάπης, σχέσεων και κοινωνικής αλλαγής. Από νωρίς, ο Φίλιπς ήρθε αντιμέτωπος προκλήσεις, όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Η ταραχώδης προσωπική του ζωή συχνά έφερνε κωλύματα στην πορεία των «Mamas & Papas», που τελικά διαλύθηκαν το 1968 και ο Φίλιπς ακολούθησε σόλο καριέρα. Κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ και εντυπωσίασε μεγάλη μερίδα του κόσμου με το ταλέντο του.

Ο πολυετής εθισμός του στα ναρκωτικά είχε ως αποτέλεσμα ανεπανόρθωτα τελικά προβλήματα υγείας που του επέβαλαν μεταμόσχευση ήπατος, το 1992. Αρκετούς μήνες μετά τη βαριά επέμβαση, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του που τον έδειχναν να πίνει αλκοόλ σε ένα μπαρ στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια και δημοσιεύτηκαν στο National Enquirer. Στις 14 Μαρτίου 1994, κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης στο Howard Stern Show μετά τη μεταμόσχευση, είπε: «Περιστασιακά πίνω ένα ποτό».

