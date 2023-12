Billie Eilish queer: Η βραβευμένη με Grammy μουσικός έχασε 100.000 followers μετά το coming out της

Η Billie Eilish έχει χάσει 100.000 followers από τον περασμένο μήνα και ο λόγος φαίνεται πως είναι το coming out της. Η βραβευμένη με Grammy μουσικός, Billie Eilish έχει αρχίσει να μιλά ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της τις τελευταίες εβδομάδες. Αρχικά, αποκάλυψε ότι έλκεται από τις γυναίκες και στη συνέχεια σχολίασε την απόφασή της να κάνει coming out για τη σεξουαλικότητά της. Σε μια συνέντευξη στο κόκκινο χαλί για την εκδήλωση Variety Hitmakers, ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να κάνει coming out και απάντησε πως «δεν το έκανα, αλλά σκέφτηκα, δεν ήταν προφανές; Δεν κατάλαβα ότι ο κόσμος δεν το ήξερε». Εν τέλει, όμως, φαίνεται ότι το coming out της ήταν αρκετό για να την κάνει να χάσει 100.000 followers στο Instagram. Από αυτούς τους 100.000, μόλις 45.000 από αυτούς τους ακολούθους έφυγαν το Σάββατο, όταν η τραγουδίστρια απάντησε στις ερωτήσεις για τη σεξουαλικότητά της.

Η Billie Eilish μίλησε για την έλξη της προς τις γυναίκες σε συνέντευξή της στο Variety στις 13 Νοεμβρίου, οπότε είχε 110.300.420 followers στο Instagram, σύμφωνα με την πλατφόρμα στατιστικών Social Blade. «Η άποψή μου είναι απλώς η εξής, “γιατί δεν μπορούμε να υπάρχουμε απλά;” Με ελκύουν οι γυναίκες εδώ και πολύ καιρό και απλά δεν μίλησα γι’ αυτό. Ωχ. Αλλά… είδα το άρθρο και είπα, «Ω! Μάλλον έκανα coming out σήμερα!. Είναι συναρπαστικό για μένα γιατί υποθέτω ότι ο κόσμος δεν το ήξερε, οπότε είναι ωραίο να το ξέρουν. Αλλά ουπς αισθάνομαι αγχωμένη που μιλάω γι’ αυτό. Μου αρέσουν τα κορίτσια», κατέληξε η Billie Eilish.

Billie Eilish: Αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με μαζικά unfollow

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Eilish χάνει δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις πριν από δύο χρόνια, η τραγουδίστρια έχασε ανεξήγητα 100.000 followers εξαιτίας μιας φωτογράφισης εξωφύλλου που έκανε με τη βρετανική Vogue, στην οποία φορούσε κορσέ. Μιλώντας για την περίεργη πτώση, η Eilish είπε στο Elle : «Έχασα 100.000 followers μόνο και μόνο λόγω του στήθους μου. Οι άνθρωποι φοβούνται τα μεγάλα στήθη».