Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σκέψεις για την επιστροφή του Μέισον Γκρίνγουντ

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να πάρει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στα χέρια του το 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη έχει αρχίσει να κάνει τις πρώτες του εισηγήσεις στην ομάδα. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θα αγοράσει το 25% των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς και το 25% των μετοχών των Γκλέιζερ που έχουν μεγαλύτερα δικαιώματα ψήφου. Όπως αναφέρουν, ωστόσο, θα επενδύσει επιπρόσθετα ένα ποσό της τάξης των 245 εκατομμυρίων λιρών στον σύλλογο για να αναβαθμίσει το Ολντ Τράφορντ και το προπονητήριο στο Κάρινγκτον.

Έτσι, μετά από κάποιες αλλαγές που ήδη έχει προτείνει και αφορούν ανθρώπους κλειδιά που σχετίζονται με τη μεταγραφική στρατηγική της ομάδας, γίνεται διεξοδικός έλεγχος και σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ, με έμφαση να δίνεται και στους δανεικούς.

Μία από τις περιπτώσεις που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Ράτκλιφ είναι αυτή του Μέισον Γκρίνγουντ ο οποίος τη φετινή περίοδο αγωνίζεται δανεικός στη Χετάφε. Ο Άγγλος επιθετικός αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, με τον Ράτκλιφ να θέλει να καταλάβει να ξεκαθαριστεί άμεσα το μέλλον του, δηλαδή είτε να πωληθεί αντί ενός σημαντικού αντιτίμου είτε να ανανεώσει το συμβόλαιό του το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2025. Θυμίζουμε πως ο Γκρίνγουντ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον τόσο ισπανικών όσο και αγγλικών ομάδων.

🚨 Sir Jim Ratcliffe, who is yet to complete a deal to take over football operations at Manchester United, is already in discussions about the future of Mason Greenwood.

(Source: Caught Offside) pic.twitter.com/FyPLgFk1HX

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 4, 2023