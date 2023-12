Λεβερκούζεν: Παραμένει και για την επόμενη σεζόν ο Βιρτς 

Εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν πραγματοποιεί ο Φλόριαν Βιρτς έχοντας ήδη 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την γερμανική ομάδα με 6 γκολ και 10 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ο νεαρός Γερμανός βρίσκεται στη λίστα πολλών εκ των κορυφαίων ομάδων, με την Μπάγερν Μονάχου να είναι αυτή που βλέπει πιο ζεστά την περίπτωσή του και την Λεβερκούζεν να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 130.000.000 ευρώ για την πώλησή του. Για το μέλλον του Βιρτς κλήθηκε να μιλήσει ο πατέρας και μάνατζερ του, Χανς-Χόακιμ Βιρτς, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως πρόθεση του γιου του είναι να παραμείνει στο ρόστερ της Λεβερκούζεν και την ερχόμενη σεζόν, αφήνοντάς τα όλα ανοιχτά για τις επόμενες σεζόν.

🚨🎙️ Florian Wirtz's father: "Currently, everything is leaning towards Florian continuing to play in Leverkusen next season." 🇩🇪

“…Προς το παρόν, όλα είναι προσανατολισμένα ώστε ο Βιρτζ να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Λεβερκούζεν και την ερχόμενη σεζόν…”

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του παίκτη εκπνέει το καλοκαίρι του 2025 με την Μπάγερν να προσανατολίζεται να επισπεύσει το ενδιαφέρον της για την απόκτησή του μόνο σε περίπτωση που χάσει τον Μουσιάλα, ο οποίος προς το παρόν δεν δείχνει θετικός στην προοπτική ανανέωσης του συμβολαίου του. Πλην του Βιρτς, χαμός γίνεται και με άλλα μεγάλα αστέρια της Λεβερκούζεν, με τον Φρίμπονγκ να είναι ένα από τα φαβορί για την έξοδο εξαιτίας της σχετικά προσιτής ρήτρας που υπάρχει στο συμβόλαιό του.

